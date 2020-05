Barreiras sanitárias desinfectam mais de 9 mil veículos e abordam 16 mil pessoas em dois dias

A operação começou na quarta-feira (27) tendo uma segunda etapa ontem (28) e envolveu mais de 200 pessoas - Foto: Diogo Gonçalves

Mais de 9,2 mil veículos foram desinfetados e 16,3 mil pessoas abordadas durante os dois dias de barreiras sanitárias em cinco das principais saídas de Campo Grande, segundo os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). Os locais mais movimentados foram nas saídas para Terenos e Sidrolândia, por onde circularam 58% das pessoas que entraram na Capital.

Durante as barreiras, foram colhidos dados dos passageiros que estivessem nos veículos a fim de identificar pessoas que pudessem ser portadoras do novo coronavírus, causador da Covid-19. Ao todo foram identificadas 45 pessoas com sintomas gripais, sendo que 28 desses casos foram considerados suspeitos.

Todos os passageiros suspeitos de estarem contaminados foram submetidos a testes rápidos, e em nenhum dos casos o exame confirmou a suspeita dos profissionais que estavam nas barreiras. Essa identificação consiste na aferição de temperatura corporal, aplicação de formulários para casos assintomáticos e sintomáticos para Covid-19, além de orientação sobre as medidas de prevenção da Covid-19. Os veículos ainda passam por um processo de desinfecção dos pneus antes de seguir viagem.

A operação começou na quarta-feira (27) tendo uma segunda etapa ontem (28) e envolveu mais de 200 pessoas, contando com apoio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Guarda Civil Metropolitana, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.