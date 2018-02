Corumbá recebe, em 2018, o 10° Hospital Cassems

O 10° Hospital da Cassems proporcionará atendimento para 10 mil beneficiários do plano de saúde que residem em Corumbá e Ladário - Foto: CASSEMS

No último final de semana a direção da Cassems reuniu os médicos do município para debater sobre o empreendimento. Na noite desta sexta-feira (23), a Cassems reuniu no município de Corumbá, mais de 60 médicos, para uma reunião de apresentação sobre 0 10° Hospital da Cassems, que será inaugurado no município neste ano.

De acordo com o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, essa aproximação com a classe médica é importantíssima, pois eles são fundamentais no processo que visa garantir que o Hospital Cassems de Corumbá seja um sucesso. “Estamos muito contentes com o retorno dos médicos que prontamente atenderam o nosso convite e se fizeram presentes nesse bate papo sobre a estrutura que a nossa unidade hospitalar vai oferecer. Foi um momento rico de debate para que possamos tirar todas as dúvidas dos nossos parceiros, que são uma peça chave na engrenagem para que o Hospital ofereça um atendimento de qualidade para os mais de 10 mil beneficiários que temos na região”, disse.

Para o presidente da Associação Médica, Manoel João da Costa Oliveira, essa obra é de suma importância para o município. “A reunião conosco foi excelente, como médicos, parte importante deste projeto, conseguimos entender bem qual será a estrutura que teremos para trabalhar e estamos muito felizes em ter um Hospital desta complexidade na nossa Corumbá e faremos de tudo para dar o melhor atendimento aos pacientes que irão usufruir desse espaço”, disse.

Já o secretário de saúde do município, Rogério dos Santos Leite, reafirmou a parceria do poder público para que o Hospital Cassems Corumbá seja referência em saúde de qualidade para os corumbaenses. “Com certeza este é um empreendimento que estamos acreditando, sabemos que será um diferencial em nossa cidade e parabenizamos a direção da Cassems por esta iniciativa tão importante. Já fizemos o compromisso de asfaltar as ruas da unidade hospitalar, tanto na lateral”, disse.

O diretores da Cassems, Flávio Stival, responsável pelas unidades hospitalares da Cassems e a Maria Auxilidadora Budib, diretora de Assistência à Saúde da Cassems, também participaram da agenda com os médicos em Corumbá.

Visita Técnica

No sábado (24) os médicos, acompanhados da direção da Cassems, visitaram a obra do Hospital Cassems de Corumbá e conheceram os 3,2 mil m², que estão em fase final de construção. A unidade se encontra no bairro Popular Velha, área de fácil acesso para a população residente tanto em Corumbá, como em Ladário.

Na ocasião o prefeito do município, Marcelo Iunes, esteve presente e também ressaltou a importância da unidade hospitalar não só para os servidores públicos, mas para toda a população. “Para nós o Hospital Cassems Corumbá será um grande empreendimento, possibilitando acesso a saúde de qualidade aos corumbaenses, aliviando a nossa Santa Casa e gerando emprego e renda. Com certeza a Prefeitura Municipal é parceira deste projeto que está prestes a se tornar realidade e foi muito estar com o Ricardo Ayache e sua diretoria nessas agendas que reforçam para os profissionais de saúde o quanto eles são importantes neste processo”, enfatiza.

O Hospital terá 35 leitos, 3 salas cirúrgicas, Pronto Atendimento 24 horas, além de três recepções, uma para o Centro de Diagnóstico, outra para o P.A e ainda uma que atenderá o Centro de Especialidades Médicas e a Unidade Regional da Cassems, que será integrada ao prédio com a parte administrativa, 5 consultórios ambulatoriais e 2 consultórios odontológicos.

Contará, ainda, com Centro de Diagnósticos equipado com ressonância magnética, tomografia, raio-x digital, mamografia, densitometria óssea, duas salas de ultrassonografia, laboratório de análises clínicas e um centro de especialidades médicas.

A pedra fundamental do Hospital Cassems foi lançada em 2016, quando o poder público doou uma área de 5,5 mil m², cedida pela União, numa parceria firmada entre a Prefeitura Municipal de Corumbá e a Caixa de Assistência. Atualmente a obra emprega 52 pessoas da região de Corumbá e Ladário.

Interiorização do Atendimento – Rede Própria Cassems

A interiorização da saúde sempre esteve entre os principais objetivos da diretoria da Cassems e o primeiro Hospital da Caixa dos Servidores foi construído em Dourados, em 2004, depois, vieram os de Nova Andradina, Ponta Porã, Aquidauana, Paranaíba, Naviraí, Três Lagoas, Coxim e Campo Grande. O 10° Hospital da Cassems proporcionará atendimento para 10 mil beneficiários do plano de saúde que residem em Corumbá e Ladário.