Coronavírus: álcool em gel, máscaras e teste são os mais procurados por campo-grandenses

O frasco de álcool em gel passou a custar R$ 16 e antes era vendido por apenas R$ 12 - Foto: Reprodução/Internet

Após as notificações de casos suspeitos de coronovírus em MS, a busca por produtos de higiene que previnem doenças causadas por vírus em Campo Grande. Máscaras, vitamina C e álcool em gel já estão esgotados em algumas farmácias. Além disso, também surgiu oferta de teste para identificação do vírus por um laboratório da Capital.

Como previsto com a procura, os preços aumentaram. O frasco de álcool em gel passou a custar R$ 16 e antes era vendido por apenas R$ 12.

Segundo o Sabin, "equipes de Pesquisa e Desenvolvimento do Grupo Sabin submeteram as amostras a testes com reagentes no rigoroso sistema de metodologia própria, baseado nos protocolos do Center for Diseases Control (CDC) e da Organização Mundial de Saúde (OMS)".

O exame custa R$ 950, precisa de pedido médico para realização e feito por meio de secreção nasal. Por ser novo, nenhum plano de saúde cobre o exame.

Os resultados ficam prontos em 24 horas, se realizados no Distrito Federal, e em até três dias se forem coletados em outras regiões do País. O laboratório informou que é feito nos hospitais e também em coleta em domicílio.