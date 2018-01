Coren-MS manifesta preocupação com a comercialização de vacinas

Manejo inadequado pode acarretar danos à saúde da população - Arquivo

Em dezembro do ano passado, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) publicou a Resolução CD n° 197/2017, que autoriza estabelecimentos a comercializarem vacinas, incluindo a aplicação dos imunobiológicos. Com isso o presidente do Coren-MS (Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul), Sebastião Júnior Henrique Duarte, alerta a população sobre a decisão da agência.

Conforme Sebastião Henrique, tradicionalmente as vacinas são disponibilizadas em serviços ambulatoriais e hospitalares, onde são mantidas em ambiente adequado, ou seja, refrigeradas entre 2°C a 8°C. Na ocorrência de qualquer eventualidade como a falta ou queda da energia, desequilíbrio da temperatura do refrigerador e etc., o profissional responsável adotará a conduta rigorosa para manter a validade das vacinas, com isso a garantia de que a população não sofrerá danos.

Ainda de acordo com o presidente do Coren-MS, nesse sentido, os profissionais de enfermagem assumem, não só o controle da qualidade das vacinas como procede à aplicação, orientam a respeito das prováveis reações adversas, monitoram eventos adversos, registram em carteiras e no Sistema de Informação do Programa Nacional de Vacina, atuam em campanhas vacinais, realizam bloqueio vacinal, entre outras atividades essenciais que envolvem a assistência.

“Portanto, é preocupante a disponibilização de vacinas em serviços que não possuem a rotina considerada fundamental para o manejo de imunobiológicos, principalmente quando pode acarretar danos à saúde da população”, alertou Sebastião Júnior.

Recomenda-se a vacinação em serviços especializados, como nas unidades básicas de saúde pública. Na dúvida, consulte um enfermeiro.