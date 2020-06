Cooperativa médica inova e promove curso para gestantes em versão online

Desta vez, o curso será divido em seis módulos - Foto: Divulgação/Assessoria

Reconhecido pela diversidade de temas abordados e pela expertise dos palestrantes, o curso para gestantes da Unimed Campo Grande é sempre muito aguardado pelos casais grávidos. E, por causa da pandemia do novo coronavírus, a cooperativa traz uma inovação: o curso será totalmente online.

Gratuito e aberto a toda a comunidade gestante, a 69ª edição do curso acontece de 29 de junho a 06 de julho, sendo transmitido pelo canal do Youtube da Unimed CG, sempre às 18 horas. As inscrições seguem abertas a partir de hoje (16) e podem ser feitas pelo telefone 3389-2500 ou pelo e-mail viverbem@unimedcg.coop.br.

Desta vez, o curso será divido em seis módulos: aspectos psicológicos e sanitários na gestação e pós-parto em meio à pandemia da Covid-19, nutrição comportamental, amamentação, a escolha da via de parto, recepção do recém-nascido na sala de parto e vacinação na infância e cuidados com o bebê.

Responsável pela organização do evento, a fisioterapeuta do Programa Viver Bem da cooperativa médica, Thaís Jabrayan, diz que o curso online foi a alternativa encontrada para não deixar as mamães desassistidas nesse momento de pandemia.

“Mesmo na atual situação em que nos encontramos, em que necessitamos do distanciamento social, as gestantes não poderiam ficar sem informações importantes sobre a gestação e os cuidados com o bebê que vai chegar. Por isso, pensando nelas, a Unimed Campo Grande decidiu trazer para o meio online o curso que já é um sucesso no presencial, com uma equipe multiprofissional capacitada e atuante para tirar as dúvidas que surgem nesse momento”, explica.

Além da novidade de ser à distância, esta edição contará com um módulo especial, onde uma médica infectologista e uma psicóloga falarão sobre a pandemia do novo coronavírus e os cuidados durante e pós-gestação, já que esse é um dos assuntos que tem tirado o sono de muita gente.

Thaís reforça que os sorteios de brindes das empresas parceiras para os participantes continuam, por isso é importante fazer a inscrição antecipadamente.

A fisioterapeuta destaca também que como o curso será online, acredita que a participação da rede de apoio das mamães deve ser ainda maior nesta edição. “Como essa edição é online, acaba contemplando não só o casal grávido (pai e mãe do bebê), mas toda a rede de apoio dessa gestante, que são aquelas pessoas que, de alguma forma, acabam dando suporte no pós-parto, e quanto mais informações confiáveis, mais poderão auxiliar o casal depois que o bebê nascer”.

A expectativa da cooperativa é que o curso que já um grande sucesso pela confiança e qualidade do conteúdo apresentado, atraia ainda mais participantes na nova versão, já que poderá ser assistido de qualquer lugar. “Esperamos que com esse novo formato possamos abranger um maior número de gestantes e da rede de apoio e, com isso, difundir informações de qualidade e reais, levando mais tranquilidade para essas gestantes e seus acompanhantes nesse momento que é tão especial na vida deles”, finaliza Thaís.