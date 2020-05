Cooperativa distribui mais de 9 mil máscaras para clientes que buscam atendimento

A Unimed Campo Grande passou a distribuir máscaras de TNT aos beneficiários que buscam atendimento - Foto: Divulgação/Assessoria

Dentre as recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde) e do Ministério da Saúde para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, está o uso de máscaras de tecido para quem precisa sair de casa.

Com isso, a Unimed Campo Grande, que já havia aderido à orientação dos órgãos da saúde, passou a distribuir máscaras de TNT aos beneficiários que buscam atendimento e chegam nas recepções da sede e hospital sem o item de proteção. Ao todo, serão mais de 9 mil máscaras.

A ação tem como objetivo fortalecer as medidas de enfrentamento implantadas pela cooperativa médica desde que Covid-19 foi declarada pandemia, a fim de evitar a contaminação da doença, protegendo assim, os próprios clientes, mas também os colaboradores que prestam atendimento e as outras pessoas nos locais.

A cooperativa já havia feito outras ações nesse sentido, distribuindo máscaras para colaboradores que estão trabalhando presencialmente, clientes empresariais que atuam diretamente em linhas de frente e dispõem de maior fluxo de atendimento ao público e para seis instituições filantrópicas da Capital que atendem famílias em situação de vulnerabilidade.

Medidas de Enfrentamento

Desde que a Covid-19 foi declarada pandemia pela OMS, a Unimed Campo Grande implantou uma série de medidas com o intuito de preservar a segurança e oferecer a melhor assistência à saúde aos pacientes com sintomas e aqueles testados positivos para a doença.

Dentre as iniciativas estão a criação da Cecovid (Central de Enfrentamento à Covid-19), o Canal de Atendimento exclusivo com médicos otorrinolaringologistas para atender pacientes com rinite, sinusite e outras infecções de ouvido e garganta, o Pronto Atendimento de Síndrome Respiratória, a suspensão de cirurgias eletivas, mantendo apenas as mais graves e de pacientes oncológicos, o Canal de Apoio ao Colaborador, ampliação do serviço de Psicologia Hospitalar, distribuição de máscaras de tecido para os colaboradores que não estão em home office, transmissões ao vivo, abordando temas variados ligados à Covid-19 e aulas de yoga online para quem frequentava as aulas ministradas no Parque dos Poderes, temporariamente suspensas.

Além de todas essas ações, a Unimed Campo Grande tem divulgado amplamente em seus canais de comunicação e redes sociais informações oficiais e precisas sobre prevenção e cuidados, na intenção de evitar a disseminação acelerada da doença.