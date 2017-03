Convênio viabiliza a formação de profissionais de Saúde para atuarem no SUS

O secretário de Saúde de Campo Grande, Marcelo Vilela, participou na manhã desta sexta-feira (17), da assinatura do Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde (Coapes), que tem com objetivo viabilizar a formação de profissionais da área de saúde para atuarem na rede municipal de Saúde da Capital.

A formalização do convênio ocorreu durante abertura do seminário integração ensino-serviço que acontece durante todo o dia no auditório do Complexo Multiuso da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

O Coapes reordena a oferta de cursos de graduação da área de saúde e de vagas de residência, com garantia de campos de práticas nas unidades do Sistema Único de Saúde (SUS), com garantia de estrutura de serviços de saúde, mediante integração ensino-serviço-comunidade nas redes de atenção à saúde.

O secretário Marcelo Vilela destacou a importância em celebrar acordos de cooperações mútuas com as instituições de ensino, visando à integração docente e assistencial no setor da Saúde, com a finalidade de implementar as condições necessárias para realização de um programa de cooperação na área de ensino.

“Esse é um momento histórico e muito importante. Eu não vejo outro caminho para que haja um desenvolvimento a não ser pela educação. Eu sou um exemplo disso. Dar apoio à formação e educação permanente de profissionais da área da saúde e de fundamental importância para que nós, através da parceria com todas as instituições de ensino aqui representantes, possamos avançar na promoção da saúde que irão surtir efeitos nos próximos 10, 20 ou 30 anos”, disse.

O secretário ressaltou que a assinatura do contrato não é o fim da articulação e que esta formação será importante para fortalecer a saúde pública. “Na medida em que as etapas forem sendo cumpridas, novas questões serão colocadas e outras perspectivas no âmbito do ensino-serviço serão implementadas”, pondera.

A assinatura do contrato de cooperação foi formalizada com anuência de representantes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), UNIGRAN-Capital, Universidade Anhanguera-Uniderp e Faculdade de Mato Grosso do Sul (Facsul).

“Essa integração com o poder público é muito importante para que nós possamos implementar inúmeras ações. Nós temos que parabenizar a iniciativa da atual gestão e dizer que este trabalho é muito importante no desenvolvimento da educação, principalmente quando falamos em saúde pública”, disse Emerson Pistori, representante da UCDB.

A vice-reitora da UFMS, Camila Celeste Brandão, enalteceu a iniciativa e reafirmou a importância de se buscar a cooperação entre as instituições para desenvolver ações em prol da população. “Essa inserção é muito importante e só traz benefícios para toda a sociedade”, finalizou.

O seminário terá palestras do superintendente de gestão do trabalho e educação da Sesau, Arnaldo Faustino de Oliveira, e da enfermeira Luciane Aparecida Pereira de Lima, gerente de educação permanente da Sesau.

