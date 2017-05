Convênio garante reforma e ampliação do Hospital Municipal de São Gabriel do Oeste

Campo Grande (MS) – A Secretaria de Estado de Saúde (SES) publicou nesta quinta-feira (4.5) o extrato de convênio número 27.044/2017 que autoriza a transferência de recursos para a ampliação e reforma do Hospital Municipal José Valdir Antunes, no município de São Gabriel do Oeste. O valor do convênio é de R$ 103.156,61 para o custeio e investimento na obra, sendo R$ 85 mil por parte da SES e R$ 15.156,61 por parte da prefeitura.

De acordo com o município, o hospital contará com a recepção reformada e também com novos banheiros. O convênio terá a vigência de 12 meses e está publicado na página 3 do Dário Oficial do Estado.

Jefferson Gonçalves – Secretaria de Estado de Saúde (SES)

Foto: Edemir Rodrigues

Veja Também

Comentários