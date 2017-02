SURTO DE FEBRE AMARELA | Sábado, 11 de Fevereiro de 2017 - 15:58 Controle do surto de febre amarela depende de ações eficazes do governo Já são 180 casos confirmados de febre amarela no Brasil, incluindo 65 mortes - maior marca registrada desde 1980. As estatísticas podem ser ainda mais alarmantes, pois há 751 casos em investigação