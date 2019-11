Consumir carboidratos à noite engorda: mito ou verdade?

A quantidade de carboidrato varia de pessoa para pessoa - Foto: Reprodução/Saúde Brasil

É preciso ter cuidado ao tomar decisões relacionadas à alimentação, principalmente sem a orientação de profissionais da saúde. O carboidrato é um dos nutrientes necessários para a saúde.

O especialista em metabolismo Alexis Fonseca Welker, professor de bioquímica, nutrição e fisiologia da Universidade de Brasília (UnB) fala sobre o assunto. “Toda vez que a pessoa consome um alimento com carboidrato, o organismo queima menos gordura, uma vez que ele tem ali o carboidrato como ‘combustível’ para queimar. Ou seja, quanto mais carboidrato você tem no corpo, mais seu corpo utiliza o carboidrato para gerar energia”, explica o professor.

“Quando a pessoa consome carboidrato durante o dia e pratica atividade física, saindo para se exercitar, subindo escadas, etc, ela vai acumular menos gordura. Enquanto aquele que consome e fica parado favorece um maior acúmulo de gordura. A conversão de carboidrato em glicose e posteriormente em gordura é chamada de lipogênese. Por isso algumas pessoas dizem que carboidrato à noite engorda, pois logo depois o corpo vai entrar em repouso, quando a taxa metabólica cairia. Mas na prática os estudos se contradizem e não há consenso.”

Vale lembrar que o ganho de peso está relacionado ao baixo gasto energético e à elevada ingestão de calorias ao longo do dia, e não somente à ingestão calórica no período noturno.

Na hora de buscar o peso saudável, o Ministério da Saúde aconselha focar na alimentação como um todo, durante todo o dia. O consumo de carboidrato é tão importante como legumes, verduras e proteínas. Prefira os alimentos in natura ou minimamente processados, evite os ultraprocessados e utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar.

Dietas restritivas, principalmente as que cortam o carboidrato, podem até parecer efetivas para redução de peso em curto prazo, mas fazem mal à saúde. Consumir carboidrato, principal fonte de energia para o organismo, faz parte da alimentação equilibrada e saudável. O que é preciso ter em mente é que devemos fazer várias refeições ao dia, em menores porções. O ideal é não esquecer as principais refeições (café da manhã, almoço e jantar) e fazer pequenos lanches entre as refeições. As frutas, que também contêm carboidrato e são fundamentais para a boa nutrição e funcionamento do organismo, são ótimas opções de lanche.

A quantidade de carboidrato varia de pessoa para pessoa. A necessidade diária desse nutriente será maior para um adulto que faz exercícios físicos regularmente do que para aquele que não pratica atividade física.

Outro ponto a ser levantado em conta é a necessidade de fibras, muito presente em alimentos integrais e frutas. As fibras ajudam a eliminar os resíduos e as toxinas produzidas durante a digestão, estimulam a limpeza e o funcionamento do intestino e ainda promove uma melhor absorção dos nutrientes. O consumo de arroz integral, por exemplo, seria uma boa forma de consumir carboidrato sem neuras, em qualquer momento do dia, sabendo que o alimento está fazendo um bem à saúde e não o contrário.

Finalmente lembre-se que a substituição do jantar por lanches à noite reduz o consumo diário de alimentos como arroz, feijão, legumes, verduras, entre outros, que são fontes de vitaminas, minerais e fibras e que a essa substituição é mais frequente em indivíduos com excesso de peso e não auxilia no emagrecimento.