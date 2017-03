Conscientize-se sobre a tuberculose que mata 4,5 mil pessoas por ano no Brasil

Neste dia 24 de março é comemorado o Dia mundial de Combate á Tuberculose. Mesmo com tratamento completo oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), são registrados 70 mil novos casos por ano e aproximadamente 4,5 mil óbitos no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde . Toda atenção é necessária para diagnosticar a tuberculose, a doença infecciosa mais mortal do mundo segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

A tuberculose é uma inflamação bacteriana no pulmão. Tem como principais sintomas a febre constante, tosse prolongada, cansaço excessivo, falta de apetite e, nos casos mais graves, tosse com sangue e pus. Pode ser transmitida pela tosse ou até mesmo a fala de alguém infectado. Acomete principalmente os pulmões, mas também pode afetar outros órgãos como pleura e rins.

O tratamento é longo, pode durar seis meses, mas, a depender do caso, o paciente pode apresentar melhora significativa logo nas primeiras semanas. A pneumologista da Aliança Instituto de Oncologia, Dra. Lícia Stanzani adverte que é necessário realizar o tratamento durante todo o período mesmo diante da aparente melhora, caso contrário a doença pode voltar ainda mais forte.

"Normalmente, o tratamento dura seis meses. Se o paciente interromper precocemente o processo, há risco do bacilo da tuberculose se tornar resistente e então o o prazo pode aumentar para nove meses até um ano". Quando realizado corretamente, o percentual de cura é animador: 88% dos infectados conseguem se livrar da doença.

Saiba mais sobre a tuberculose:

Diagnostico

É realizado pelo histórico de adoecimento da paciente e também por exame clínico, mas deve ser confirmado por testes específicos, como a baciloscopia, a cultura do escarro e também com raio-X do tórax.

Prevenção

A principal forma de prevenir é com a vacina BCG, aplicada no primeiro mês de vida da criança. A vacina diminui as chances de desenvolver formas graves da doença, como a meningite tuberculosa.

Tratamento

Se dá em duas etapas. Nos dois primeiros dois meses é tratado com quatro drogas – rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Nos outros quatro meses a pessoa usará apenas duas drogas - a rifampicina e a isoniazida. É a fase que mantem a doença sobre controle.

Transmissão

A doença é transmitida de pessoa para pessoa por meio da tosse e do espirro, quando ocorre a inalação de gotículas contaminadas com o bacilo.

