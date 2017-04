Conheça sete motivos para você fazer pilates

1. Melhora a postura

O pilates traz uma série de benefícios físicos para a vida de quem o pratica. A correção da postura é um deles. "Isso acontece porque a coluna dos alunos fica alinhada e alongada durante todos os exercícios feitos", comenta Douglas Paiva, educador físico e fundador da Pure Pilates. Quando o pilates é praticado com frequência, a melhora da postura é perceptível.

2. Aumenta a flexibilidade

Os exercícios feitos durante a aula de pilates também promovem o fortalecimento muscular e são eficientes em aumentar a flexibilidade do praticante. "Isso é muito importante para prevenir a rigidez das articulações e a falta de mobilidade na terceira idade", completa Douglas Paiva.

3. Melhora a circulação

Todo o organismo é beneficiado pelas aulas de pilates, da respiração à circulação do sangue. "Durante uma sessão, são feitos exercícios que trabalham diferentes músculos e ajudam a manter ativas diferentes partes do corpo", diz Paiva. Estes exercícios também garantem que a circulação sanguínea destas áreas seja ativada – algo importante para prevenir a hipertensão.

4. Emagrece e define os seus músculos

Esta também é uma prática que ajuda no emagrecimento, porque contribui para a perda de gorduras localizadas. "Quando a atividade é associada a um exercício aeróbico, mais eficiente no gasto de calorias, o resultado costuma ser satisfatório", comenta Douglas Paiva.

Além disso, com o pilates você pode trabalhar todos os músculos do corpo e garantir membros melhor definidos. Uma das áreas mais trabalhadas é o abdômen – ativado durante boa parte da aula de pilates. Por isso, esta é uma excelente prática para secar a barriga.

5. Aumenta a qualidade do sono

Quem faz pilates também dorme melhor! Isso porque a prática aumenta o seu bem-estar, aumenta a sensação de tranquilidade e ajuda a deixar a mente longe das preocupações – todos estes fatores contribuem para que as suas horas de sono tenham mais qualidade.

6. Melhora a respiração

O pilates contribui com a melhora da respiração por duas razões. Primeiro, porque ele ajuda a deixar a sua mente mais leve, livre da ansiedade e do estresse. Depois, porque durante a prática a sua respiração precisa entrar em sincronia com os seus movimentos. "Este exercício faz com que você trabalhe a sua musculatura respiratória e, consequentemente, passe a respirar melhor", diz Douglas Paiva, educador físico e fundador da Pure Pilates.

7. Diminui o stress

Os benefícios trazidos pelo pilates fazem com que o aluno tenha mais controle sobre o próprio corpo e mente. Isso é essencial para que você saiba lidar melhor com situações de pressão, por exemplo. Ter controle sobre as próprias emoções afasta o estresse e garante uma vida emocional mais tranquila e saudável.

