Conheça os riscos da exposição excessiva ao sol

O verão está aí. Mas quem está se preparando para aproveitar os dias de sol precisa ter cuidado. Isso porque, quando ficamos muito tempo expostos aos raios solares corremos o risco de ter insolação. Foi o que aconteceu com a moradora de Anápolis Luanna Rezende :

“Eu estava tomando sol normal em casa mesmo, no quintal de casa. E eu acabei desmaiando no solo porque eu desidratei. Aí eu acordei vomitando porque já estava quase queimando a minha retina já o sol. agora já recuperei bastante tudo mas na época foi bem bem doloroso bem complicado mesmo e foi quanto. e com isso eu tive queimadura mesmo assim foi tive queimadura de segundo e do terceiro grau”.

A insolação tem grande impacto no corpo como explica a dermatologista Renata Figueira.



“Na verdade os riscos maiores são pela desidratação grave que este longo período de exposição solar precipitou. Inclusive com a geração de sintomas como dores de cabeça, vômitos, diarreia, perda de consciência também, a queda da pressão; além dos sintomas de calor, de suor intenso, de febre, de queimação, de dor na pele com a formação de bolhas sobre a pele - não só um vermelho - e como essa nossa amiga querida - até queimadura de terceiro grau com a formação até de necrose da pele”.

Saber como agir em caso de insolação é essencial e pode reduzir os sintomas de desconforto da vítima até que chegue o socorro ou que seja levada ao hospital. Por isso, fique atento às dicas da dermatologista:

“O que que a gente deve fazer então - seriam os primeiros cuidados. Remover a pessoa para um local fresco - colocar o ventilador, ou na sombra. Remover o máximo possível de roupa dessa pessoa. Procurar (se ela tiver consciente) elevar a cabecinha dela numa posição de repouso. Oferecer bastante água fria ou gelada se for possível - se ela não estiver vomitando. Você pode também colocar compressa de água fria ou gelada na testa da pessoa, no pescoço, nas dobras - como axilas e virilhas. Tão logo seja possível, imergir essa pessoa em um banho frio ou, se não for possível, envolver essa pessoa em roupas encharadas [com água]”.

Caso a queimadura do sol cause bolhas, procure imediatamente um profissional de saúde e de forma alguma tente removê-las ou estourá-las. Saiba mais sobre insolação em saude.gov.br/insolação