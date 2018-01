Conheça as famílias olfativas e saiba escolher os perfumes que mais combinam com seu gosto e estilo

Eles não são todos iguais, eles podem ser mais leves ou pesados, aquosos, frutados ou picantes, existem inúmeras possibilidades - Foto: iG Delas

Você sabia que são lançados mundialmente mais de dois mil perfumes por ano? Cada um desses perfumes tem um aroma único, pois possuem em sua composição de 70 a 300 ingredientes diferentes. Em meio a tantas opções, conhecer um pouco melhor as famílias olfativas, que são uma classificação feita a partir da característica que mais se destaca no perfume, pode auxiliar na hora da escolha de seu próximo produto. Por exemplo, se o seu perfume preferido é da família olfativa cítrica, vale a pena conhecer outras possibilidades dentro desta mesma família.



Alessandra Tucci, especialista em perfumes e fundadora da Perfumaria Paralela, única escola de perfumaria do Brasil e representante exclusiva da tradicional escola francesa Cinquième Sens, explica como funciona essa classificação. “Na Cinquième Sens trabalhamos com sete famílias olfativas: amadeirada, aromática, cítrica, chypre, floral, fougère e oriental. Cada perfume é identificado, conforme a sua característica mais marcante. Se uma fragrância tem a predominância de flores em sua composição, ela é classificada como um floral. Se as notas de madeira são as que mais se destacam, é considerada amadeirada”, afirma.



Alessandra esclarece ainda que dentro dessa classificação existem as subfamílias olfativas, que são outros ingredientes em evidência no perfume. “Para entendermos melhor, vamos pegar os florais como exemplo. Eles não são todos iguais, eles podem ser mais leves ou pesados, aquosos, frutados ou picantes, existem inúmeras possibilidades. Por isso, existem as subfamílias olfativas, para nos ajudar a diferenciar outras nuances de um perfume. Por exemplo, um floral com acentuada presença de frutas, é classificado como um floral frutal”, pontua.





Confira as características das sete famílias olfativas e exemplos de perfumes de sucesso em cada uma delas.



Floral: feminina e delicada. É a fragrância campeã mundial de vendas. Surgiu na década de 30 e combina diferentes tipos de flores, como jasmim, rosa, gardênia, tuberosa, íris, mimosa. São perfumes versáteis que podem ser harmonizados com inúmeros ingredientes, levando a efeitos distintos. Sugestões de perfumes: Essencial, Natura; Bloom, Gucci; Twilly, d`Hermès.



Fougère: estimulante e marcante. Em francês, fougère significa samambaia, uma planta que praticamente não tem cheiro e que não entra na composição desse tipo de perfume, apenas empresta seu nome. O fougère é baseado, principalmente, na harmonia entre as notas de lavanda e cumarina (sintético criado a partir do natural cumaru, também conhecido como fava tonka).Sugestões de perfumes: Azzaro Pour Homme; Cool Water, de Davidoff; Quasar, O Boticário.



Cítrica: refrescante e vibrante. As primeiras composições perfumadas da história, as águas de colônia, eram feitas com ingredientes cítricos, como laranja, limão e bergamota. Os cítricos conferem frescor e suavidade, são perfumes versáteis, unissex, que podem ser usados em todas as ocasiões. Sugestões de perfumes: 4711, Mülhens; Un Jardin sur le Nile, Hermès e CK One Summer, Calvin Klein.



Oriental: sensual e misteriosa. Conhecido por sua profundidade e calor. O termo remete ao Oriente Médio e norte da África que possuem características e preferências olfativas próprias. As fragrâncias orientais são interpretações do Oriente criadas pelos perfumistas franceses. Tem em sua composição notas de baunilha, canela, pimenta. Sugestões de perfumes: Good Girl, Carolina Herrera; 1 Million, Paco Rabanne; Red King Homme, Joop.

Chypre: leve e delicada. A combinação do cítrico bergamota, das flores rosa e jasmim, das madeiras patchouli e musgo de carvalho e do lábdano é indispensável para fazer do chipre um chipre. Além desses ingredientes, é possível encontrar diferentes variações da família, como os chipres florais, frutais e adocicados.Sugestões de perfumes: SÌ, Giorgio Armani e Luna, Natura; Elysée Nuit, O Boticário e Jimmy Choo Stars.



Aromática: energizante e dinâmica. É uma mistura de ervas frescas, utilizadas na culinária, com notas cítricas, lavandas e especiarias orientais. São perfumes multifacetados divididos nos seguintes grupos: Alavandados e canforados:lavanda, artemísia, alecrim, sálvia, tomilho. Sugestão de perfume: Pour um homme, Caron. Anisados: manjericão, estragão. Sugestão de perfume: Kenzo Air.Mentolados: menta spicata e menta piperita. Sugestão de perfume: Guerlain Homme. Cítricos: litsea cubeba. Sugestão de perfume: Eau Sauvage, Dior. Frescos:chá preto. Sugestão de perfume: Eternity Intense for men, Calvin Klein.



Amadeirada: sedutora e envolvente. Notas como sândalo, oud, cedro, vetiver e patchouli são algumas notas olfativas possíveis de alcançar por meio das madeiras. Essa família é composta, principalmente, por perfumes masculinos, mas, na década de 90 ganhou força também entre os femininos. Sugestões de perfumes: Pour homme, Bvlgari; Fahrenheit, Dior, Malbec Noir, O Boticário e Natura Homem Sagaz.



