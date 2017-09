Congresso Brasileiro de Nutrologia começa dia 28 em São Paulo

No mês de setembro, especialistas internacionais em obesidade e comportamento alimentar virão ao Brasil para o XXI Congresso Brasileiro de Nutrologia, que será realizado em São Paulo, nos dias 28, 29 e 30. Médicos dos Estados Unidos, Japão, Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai virão para palestrar no evento, que terá mais de 60 simpósios sobre temas como obesidade, síndrome metabólica, obesidade infanto-juvenil, nutrição pediátrica, nutrição enteral e parenteral, distúrbios alimentares, nutrologia esportiva, dietas da moda, micronutrientes, estresse oxidativo, doenças gastrointestinais, microbioma, nutrogeriatria, entre outros.

Entre os nomes estão o anestesiologista norte-americano Paul Wischmeyer, que possui um dos estudos mais recentes sobre o microbioma, publicado em 2016, no portal da Wolters Kluwer, empresa holandesa que é referência em atualização da saúde. Além dele, também estarão presentes membros e diretores de diversas associações, como Dra. Mary Ann Johnson, presidente da American Society For Nutrition; e os médicos Dr. Eugênio Cersosimo, endocrinologista em Santo Antonio, Texas; Dra. Rita Raman, especialista em clínica geral, nutrição e dietas e pediatria pela University of Oklahoma Health Sciences Center; e a Dra. Saeko Takahashi, do departamento de Cardiologia no Hospital Geral Shonan Kamakura, em Kamakura, Japão.

Médicos da América Latina também confirmaram presença: Dr. Lisandro Garcia, presidente da Sociedad Argentina de Nutrición; Dra. Mabel Carreira, da Universidad de Buenos Aires (UBA); Dr. Cezar Casavola, professor de nutrição no Hospital Aleman (UBA); Dr. José Luis Santos Martin, professor associado do departamento de Nutrição, Diabetes e Metabolismo da Pontificia Universidad Católica de Chile; Dr. Marcelo Yaffé, presidente da Sociedad Uruguaya de Nutrición; Dr. Rafael Figueredo Grijalba, Chefe do departamento de Nutrição do Hospital das Clínicas da Faculdade de Ciências médicas da Universidad Nacional de Asunción, Paraguai; Dra Any Ferreira, Presidente da Sociedad Paraguaya de Nutricion; e Dra. Maria Cristina Jimenez, ‎do Hospital das Clínicas de Asunción en Universidad Nacional de Asunción, estarão presentes no evento.

O evento é organizado pela Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN) e promoverá discussões sobre os principais assuntos relacionados à saúde nutrológica, com a apresentação de análises, pesquisas, estudos e casos clínicos. Será realizado no Centro de Convenções Frei Caneca, na capital paulista.

Agenda:

XXI Congresso Brasileiro de Nutrologia

Local: Centro de Convenções Frei Caneca

Endereço: R. Frei Caneca, 569 - Consolação, São Paulo – SP

