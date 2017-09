Confira como a ingestão de massa pode contribuir para a boa forma

Quem come macarrão na medida certa, branco ou integral, pode ter ganhos muito interessantes, como a redução da obesidade e até do risco de desenvolver câncer de mama / Divulgação

Um prato de macarrão não é apenas uma refeição saborosa. O hábito de consumir essa massa também traz benefícios à nossa saúde, especialmente quando a receita inclui tomates, vegetais, azeite de oliva, castanhas e outros ingredientes presentes na dieta do Mediterrâneo.

Quem come macarrão na medida certa, branco ou integral, pode ter ganhos muito interessantes, como a redução da obesidade e até do risco de desenvolver câncer de mama. Confira, a seguir, quatro estudos recentes, compilados pela International Pasta Organization, que mostram como o macarrão é importante para manter a boa forma e a saúde.

1) Afasta a obesidade:

Pesquisadores italianos descobriram que o hábito de comer macarrão estava relacionado a índices reduzidos de IMC (Índice de Massa Corporal) e à menor prevalência de obesidade abdominal em um grupo de 23 mil pessoas. A redução da obesidade foi constatada pela medida da proporção entre cintura e quadril e da circunferência de ambos. Isso vale, claro, para um consumo de massa sem exagero, ou seja, alinhado com a ingestão calórica diária adequada e com a dieta do Mediterrâneo. O estudo, divulgado em 2016, também concluiu que comer macarrão é um incentivo para consumir outros tipos de alimentos saudáveis, como tomate, cebola, alho e azeite de oliva.

2) Aumenta a ingestão de fibras:

Quem come macarrão consome 2 g a mais de fibras por dia do que quem o evita. Essa foi a conclusão de um estudo americano realizado em 2016 e que analisou os hábitos alimentares de 10 mil pessoas. O mesmo trabalho relaciona também o consumo de macarrão, noodles e grãos cozidos a uma dieta de melhor qualidade. Mas isso não significa que o macarrão com queijo tá liberado. Segundo os pesquisadores, incentivar o consumo de massas com vegetais é o que ajuda a aumentar a ingestão de fibras e de nutrientes e melhora a qualidade da alimentação.

3) Dá mais saciedade (e menos desejo de gordura):

Um bom prato de macarrão traz mais saciedade do que uma refeição rica em gordura e pobre em carboidratos, revela um estudo inglês realizado com 65 adultos que estavam acima do peso ou obesos. A pesquisa, publicada em 2016, mostrou que quando as pessoas combinavam alimentos ricos em carboidrato e pobres em gordura sentiam-se mais satisfeitas do que quando comiam refeições com muita gordura e pouco carboidrato. Além disso, o estudo constatou que a dieta com pouca gordura e muito carboidrato reduziu o desejo de comer alimentos ricos em gordura.

4) Reduz o risco de câncer de mama

O macarrão (branco ou integral) e o arroz integral foram dois alimentos associados ao risco menor de mulheres desenvolverem câncer de mama, de acordo com um estudo feito por pesquisadores da Universidade Harvard, que avaliaram a dieta de 90.516 mulheres de 27 a 44 anos durante 22 anos. Descontados outros fatores de risco para esse tipo de tumor, a conclusão do estudo, divulgado em 2016, foi a de que quem comia uma porção e meia de grãos integrais por dia tinha 18% menos chance de ter câncer de mama (em comparação com quem comia 0,2 porção de grãos integrais por dia).

