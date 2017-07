Confira as atrações do programa de rádio Giro Estadual de Notícia desta segunda-feira

O programa Giro Estadual de Nóticias que vai ao ar amanhã (24), comandado pelo jornalista João Flores Júnior, conta com a participação especial do Dr Renato Figueiredo, que vai falar sobre as doenças de inverno.

- Dr Renato Figueiredo comenta que resfriados, gripe ou pneumonia, se não forem bem cuidadas, podem levar ao óbito.

-A gripe matou 103 pessoas no Mato Grosso do Sul em 2016. Ou seja, uma morte a cada três dias. Foi considerada a doença do ano pelos especialistas na área de saúde.



-Por dia, em média, 17 crianças entre 1 e 9 anos são diagnosticadas com pneumonia na rede pública de saúde do MS. Em Campo Grande, por exemplo, 80% das internações infantis na Santa Casa e no Hospital Regional são consequentes de doenças respiratórias, principalmente pneumonias.

