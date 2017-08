Confira a importância de adotar hábitos saudáveis

De acordo com dados divulgados em maio desse ano pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 62,1% dos brasileiros com 15 anos ou mais não praticaram nenhum esporte ou atividade física, durante o ano de 2015. A pesquisa, realizada em parceria com o Ministério dos Esportes, também revelou que mais de 50% da população com idade entre 15 e 17 anos não pratica esportes porque não quer ou não gosta. E, ainda, mostra que a falta de prática de exercícios é maior entre as mulheres, muitas vezes, por falta de tempo.

Estes números retratam um quadro preocupante, que indica uma população jovem sedentária. “É muito importante adotar, desde cedo, hábitos que contribuam para melhoria na qualidade de vida. Como a prática de esportes ou atividades físicas, por exemplo, que trazem benefícios para o corpo, mente e espírito”, declara Lucy Miyuki, idealizadora e diretora da Fitness Care. Mas nem sempre essa é uma tarefa fácil, pois, existem diversos fatores que podem atrapalhar a pessoa no início, até mesmo a preguiça.

Lucy orienta que se comece com exercícios leves, para adaptar o corpo à nova rotina. Caminhadas são uma ótima pedida, fazem bem e são muito agradáveis, devido ao contato com a natureza, quando se caminha ao ar livre. “O primeiro passo é realizar uma avaliação médica, para verificar a existência de algum problema de saúde. Após realizar todos os exames solicitados e receber a liberação do profissional, escolha alguma atividade que lhe agrade. Não adianta iniciar com algo que não goste, pois a desmotivação o fará desistir logo”, explica.

Não existe uma fórmula mágica que torne mais fácil a prática de exercícios. É preciso ter bastante foco e dedicação, além de não forçar a barra insistindo em algum treino que lhe traz prazer ao realizar. “Comece criando metas realistas, que sejam possíveis de alcançar. É fundamental se exercitar com prazer, por isso, opte por algo que lhe traga satisfação e te ajude a relaxar. Existem diversas opções disponíveis e, certamente, haverá uma que se encaixa com cada pessoa. Se exercitar regularmente e com prudência, só traz benefícios para a saúde do corpo e da mente!”, finaliza Lucy.

A Fitness Care oferece uma opção inovadora na prática de exercícios, aulas de Pound. A modalidade foi criada em 2011 pelas norte americanas Kristen Potenza e Cristina Peereenboom, bateristas e atletas na época, e utiliza baquetas Ripstix, que possuem o dobro do peso das comuns. Por ser um treino acompanhado de música, no estilo rock and roll, o ritmo se mantém intenso, animado e acelerado. É composta por movimentos que trabalham o corpo todo e, em apenas uma aula que dura em média de 45 a 60 minutos, é possível perder até 900 calorias além de obter ganho e definição muscular.

