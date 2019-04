INTERNACIONAL Imperador do Japão inicia rituais de abdicação

ECONOMIA Taxa de desemprego fica em 12,7% no trimestre até março, afirma IBGE

GESTÃO Técnicos participam de oficina para elaboração do Plano Estratégico para a regionalização da saúde

RÁDIO Funtrab oferece mais de 600 vagas de emprego para Mato Grosso do Sul

Enquete

De acordo com uma pesquisa levantada pelo Ibope, a aprovação ao governo do presidente Jair Bolsonaro caiu entre a população que resistiram a abraçar sua candidatura à Presidência. Você está satisfeito com o atual governo de Bolsonaro?

Sim Não Votar Resultados