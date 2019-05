UPAs Universitário e Coronel Antonino atendem com pediatra nesta manhã

O atendimento é completo nos três períodos do dia com clínico gera - (Foto: Divulgação)

A escala médica conta com duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) atendendo com médico pediátrico nesta manhã desta sexta-feira (3). As unidades são Upa Universitário e Upa Coronel Antonino.

Nas outras unidades, o atendimento é completo nos três períodos do dia com médicos clínicos, voltado ao público adulto. No período vespertino, apenas a UPA Coronel Antonino terá pediatra.

À noite, a escala segue completa em seis unidades, exceto no Leblon, Santa Mônica, CRS Coophavilla II e CRS Aero Rancho.

Confira abaixo a escala médica de plantão das UPAs e CRSs para esta sexta-feira, dia 03 de maio de 2019.