Confira a escala de plantão das UPAs e CRSs para esta quarta-feira

UPA Leblon - Reprodução

A Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) divulgou a escala dos médicos que estarão atendendo nesta quarta-feira (26) em 10 unidades de Campo Grande.

No total serão 117 médicos para o atendimento adulto e outros 56 na área de pediatria, distribuídos nos períodos da manhã, tarde e noite.

No período da manhã serão 38 médicos para atendimento a adultos e 10 profissionais de pediatria. No período vespertino haverá 37 médicos para adultos com mais 11 no atendimento infantil. Já no período da noite serão 46 médicos pediatras e outros 31 para atendimentos de adultos.

Confira a escala médica de plantão das UPAs e CRSs para esta quarta-feira, dia 26 de setembro de 2018.