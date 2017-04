Confira 5 passos para deixar o sedentarismo de lado

Quem é sedentário sempre encontra uma boa desculpa para “fugir” da prática de exercícios. Para essas pessoas, sempre há um bom motivo para evitar os treinos, mesmo sabendo que a falta de atividades físicas é prejudicial à saúde.

Pesquisas apontam que realizar exercícios regularmente é a melhor maneira de prevenir doenças crônicas como câncer, hipertensão e diabetes. No mundo, o sedentarismo é o quarto principal fator de risco de morte. Além disso, exercícios regulares diminuem os níveis de estresse, ajudam a largar hábitos nocivos como o álcool e o cigarro e propiciam a adoção de uma alimentação mais saudável.

“As famosas desculpas muitas vezes impedem o início de uma rotina de treinos ou de uma dieta mais equilibrada. Mas essas são barreiras que podem ser facilmente superadas, ao contrário do que alguns acreditam. Basta ter força de vontade e um pouco de disciplina”, explica Cris Senna, atleta e criadora do Desafio Vip 60, método simples e definitivo de queima de gordura corporal.

A especialista lista cinco atitudes para “virar a página” e passar a treinar:

Mudança de mentalidade

Pense em mudar seu cotidiano, adotando uma rotina mais saudável, e planeje essa transformação. "É importante colocar na cabeça que é possível conciliar as tarefas cotidianas com as atividades físicas. Introduzir 12 minutos de treinos diários já é um grande passo para dar um basta no sedentarismo”, ensina Cris.

Segundo ela, é importante determinar uma data para o início dos treinos e reestruturar o dia a dia para encaixar na agenda um período para os exercícios.

Motivação

"Estou bem assim" é uma das desculpas comuns que pode esconder a falta de motivação para treinar. “É importante não deixar que o desânimo vença. Muitas pessoas se matriculam em academias tradicionais, mas acabam desistindo. Quando fui proprietária de uma academia, observava que muitos alunos não conseguiam alcançar suas metas e acabavam desestimulados. A partir daí, passei a desenvolver o Desafio VIP 60”, conta a atleta.

Por isso, segundo a especialista, é importante estabelecer onde se quer chegar e procurar uma reeducação alimentar para obter resultados já a curto e médio prazo. "Quanto mais rapidamente os resultados forem percebidos, maior será a motivação para continuar o treino e a novo cardápio alimentar", comenta Cris.

Inexperiência

A falta de experiência é um fator que deve ser observado com cuidado por quem decide deixar de ser sedentário. Quem nunca praticou atividade física precisa, realmente, de orientações, além de começar pelos movimentos mais simples.

"O Desafio Vip 60 é formado por quatro módulos, que vão do condicionamento físico básico aos exercícios mais intensos e vigorosos. Cada módulo é voltado para um perfil específico de aluno – sedentário, iniciante, intermediário e avançado. Por isso, o método é adequado aos praticantes de qualquer nível”, diz.

Tempo

Por ser uma questão que afeta a vida da maioria das pessoas hoje em dia, a falta de tempo é, provavelmente, a desculpa mais usada para manter-se sedentário. “De fato, freqüentar uma academia demanda tempo. Considerando a ida, o período de treino e a volta, é uma atividade que toma algumas horas do dia. Por isso mesmo, criamos um método 100% online, que ajuda as pessoas a treinar de forma rápida, prática e eficaz, e que pode ser executado de qualquer lugar – dentro de casa, na praia, em um parque ou praça pública”, explica Cris.

O Desafio VIP 60 exige dedicação de apenas 12 a 20 minutos diários, dependendo do módulo. O método já conta com mais de 20 mil adeptos no Brasil todo, e é possível eliminar até 20 quilos em apenas dois meses.

Espaço

Da mesma forma como acontece com o tempo, o tamanho dos imóveis de hoje parecem ser cada vez reduzidos. E, mesmo em condomínios com área de lazer, nem sempre as pessoas se sentem confortáveis para treinar em público. “Isso pode se tornar um obstáculo para aqueles que decidem se exercitar dentro de casa ou no prédio em que moram.

"Pensando nisso, todos os exercícios do Desafio Vip 60 foram desenvolvidos de forma a exigir o mínimo de espaço. São movimentos simples e eficazes, que podem ser realizados dentro do quarto, na sala de estar ou até em locais da área comum de um prédio, como salão de festas ou jardim”, sugere Cris.

Sobre Cris Senna- Praticante de esportes há mais de 15 anos, Cris Senna é ex-proprietária de uma academia em Belo Horizonte, que manteve por oito anos. Após notar dificuldade dos alunos em atingir os objetivos desejados, mesmo sendo assíduos na academia, passou a pesquisar métodos de exercícios que fossem mais eficazes em menos tempo. A partir daí criou o Desafio VIP 60, que mistura exercícios de alta intensidade (método Hiit) com artes marciais. Com apenas 12 minutos diários de exercícios por 60 dias e reeducação alimentar desenvolvida por nutricionistas parceiros de Cris Senna, o método ajuda a eliminar até 20 kilos em 60 dias. Atualmente, o Desafio VIP 60 já foi adotado por mais de 20 milalunos de todo o Brasil.

Veja Também

Comentários