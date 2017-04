Conferência municipal debate atendimento à mulher na rede pública de saúde

A 1ª Conferência Municipal de Saúde das Mulheres do Município de Campo Grande, com o tema “Saúde das mulheres: Desafios para a integralidade com equidade”, reúne nesta quarta-feira (12.04), mais de 400 pessoas, no auditório do Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, da Secretaria Municipal de Educação.

A conferência, promovida pelo Conselho Municipal de Saúde com apoio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) busca promover o debate de ideias, sugestões e práticas para o fortalecimento das mulheres no combate ao machismo e à misoginia. Outro ponto importante discutido se refere à contribuição para o avanço do controle social no SUS garantindo a saúde das mulheres sem qualquer forma de preconceito e discriminação.

Para o secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, a conferência é a oportunidade de diagnosticar a forma como a mulher vem sendo atendida na saúde pública. “Existem muitas formas e ferramentas na rede pública de saúde para atender a população feminina desde o nascimento até a idade mais avançada. A mulher fica grávida, da luz, a mulher tem a preocupação da prevenção contra o câncer de colo de útero, câncer de mama, enfim existem estratégias para acolher essa mulher dentro da saúde para fazermos o atendimento de uma forma plena”, destacou.

Presente também no evento, a subsecretária municipal de Políticas para a Mulher, Carla Stephanine, pontuou a parceria da Semmu e a relevância das políticas públicas voltadas para as mulheres. “A saúde da mulher tem que ser olhada em todos os ciclos e fases da sua vida, respeitando os princípios preconizados pelo SUS. Precisamos aperfeiçoar o que for necessário e ter o olhar sobre as especificidades das mulheres discutindo como esse atendimento precisa ser feito”, ressaltou.

A primeira conferência nacional da mulher, realizada há mais de 30 anos, foi lembrada pela coordenadora do evento, Disney Viana Nunes, que também é técnica de apoio ao controle social no Conselho Municipal de Saúde. Ela acredita que debater políticas públicas para o público feminino na área da saúde é uma maneira de fortalecer o papel da mulher na sociedade. “Hoje, a violência também é um dos temas. Estamos aqui para levantar novamente a nossa voz”, enfatizou Disney.

Sobre a violência à mulher, a vereadora Cida Amaral justificou que a violência psicológica é tão grave quanto a física. Cida Amaral destaca ainda o sofrimento psicológico. “Como fica esse sofrimento que a mulher carrega ao longo da sua vida? O que fazemos para quebrar esse ciclo vicioso?”, questionou.

Já o vereador Enfermeiro Fritz mostrou preocupação com as mudanças que o Governo Federal está promovendo nas aposentadorias, destacando as propostas relacionadas à trabalhadora. “Acho importante sair desse encontro o posicionamento da conferência com relação a essas mudanças considerando a mulher como a maior vitima desta política de reforma previdenciária. É a mulher que está perdendo direitos, está sendo obrigada a se aposentar com mais tempo. Eu gostaria que todas as discussões culminassem na manutenção do direito da mulher de se aposentar mais cedo”, afirmou.

A etapa que acontece nesta quarta-feira faz parte da 2ª Conferência Nacional de Saúde das Mulheres do Conselho Nacional de Saúde, prevista para acontecer no segundo semestre deste ano, e ainda contará com fases intermunicipais, macrorregionais e estaduais.

Serviço:

Mais informações podem ser obtidas no Conselho Municipal de Saúde pelos telefones 3314-9965/3314-3347/3314-3075

