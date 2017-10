Comprometido com a saúde, Coronel David destina emendas para Hospital do Câncer

O deputado estadual Coronel David (PSC) participou na manhã desta segunda-feira (2), da cerimônia de inauguração da sala de tomografia do Hospital de Câncer de Campo Grande Alfredo Abrão - Fundação Carmem Prudente de Mato Grosso do Sul. O novo aparelho custou R$ 900 mil e foi viabilizado por meio de emenda coletiva no valor de R$ 500 mil entre o deputado estadual Coronel David (PSC), outros 19 deputados estaduais e o deputado federal Geraldo Resende.



“É uma emoção muito grande fazer parte dessa conquista e ver que o esforço do nosso trabalho em busca de recursos através de emendas parlamentares está sendo revertido na aquisição de aparelhos na área da saúde, em benefício da nossa sociedade. Com este aparelho de tomografia mais de mil pacientes serão atendidos por mês, garantindo dignidade, atuando na prevenção, melhorando o tratamento dos pacientes e salvando vidas”, destacou Coronel David.



A sala de tomografia teve custo em torno de R$ 45 mil e espera redução em 50% nos gastos do SUS (Sistema Único de Saúde). O Hospital do Câncer aguarda agora a autorização da vigilância sanitária para colocar o equipamento em funcionamento.

