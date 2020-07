Companhia brasileira lança teste genético para identificar possível nove doenças hereditárias graves

O teste meuDNA Saúde, que será comercializado a R$ 1.199,00 - (Foto: Divulgação)

O meuDNA, companhia brasileira de testes genéticos, traz ao mercado a análise de saúde para identificar predisposição a nove doenças hereditárias graves, como Câncer de Mama e colesterol, uma ferramenta essencial para cada um ter acesso a seus dados biológicos, entender potenciais riscos e agir precocemente na prevenção.

A identificação precoce dessas doenças contribui muito para o sucesso do tratamento. No entanto, a partir de 30 de junho, todos poderão se antecipar e ter acesso ao teste genético de Saúde mais avançado do Brasil. O meuDNA, empresa do Grupo Mendelics, lança seu teste pioneiro, o meuDNA Saúde, uma forma revolucionária de lidar com a doença antes mesmo dela aparecer, gerando uma melhoria para a saúde e que poderá identificar predisposição aos cânceres de Mama (feminino e masculino), Ovário, próstata, colorretal, de pele melanoma e endométrio, além de doenças, como triglicerídeos altos, colesterol alto e doença de Wilson.

Exoma: teste mais avançado do Brasil

No Kit meuDNA Saúde, à venda pelo site meudna.com, o usuário recebe em sua casa tudo para fazer, por conta própria, a coleta do DNA pela saliva, com o cotonete apropriado. Após essas etapas, ele envia o kit ao laboratório por correio. Em cerca de seis semanas, recebe o e-mail para acessar os resultados.

No laboratório especializado em Sequenciamento de Nova Geração (NGS), o DNA é analisado através da tecnologia de Exoma, que faz um sequenciamento completo dos genes. Por meio de inteligência artificial e bioinformática, as informações são comparadas com tudo o que já existe nos bancos de dados genéticos, para identificar as variações genéticas que podem aumentar o risco de desenvolvimento de doenças. Fundada em 2012, a Mendelics é pioneira e líder em NGS, com ampla experiência no diagnóstico de doenças genéticas através da análise de DNA.

Metodologia do exame

Uma variação genética é uma alteração no código genético capaz de mudar o funcionamento de um gene. Algumas variantes são responsáveis pela cor de cabelo ou olhos, enquanto outras podem influenciar o desenvolvimento de doenças.

No caso do Câncer de Mama e Ovário, por exemplo, o meuDNA Saúde analisa todas as 15 mil letras dos genes BRCA1 e BRCA2, para identificar eventuais alterações genéticas associadas à doença. Para se ter uma ideia, testes de laboratórios concorrentes identificam apenas um grupo reduzido de variantes genéticas, em geral entre 3 e 15.

BRCA1 e BRCA2 também são os genes analisados para identificar risco ao Câncer de Próstata, o segundo mais comum entre os homens, com o agravante de que, na maioria das vezes, tumores na próstata crescem sem sinais perceptíveis. Alterações no BRCA1 elevam a predisposição à doença para 29%, enquanto no BRCA2, para 60%. Quem tem alterações genéticos nesses genes, inclusive, tem mais risco a desenvolver as formas mais agressivas da doença mais cedo.

Além desses cânceres, o teste analisa também os genes relacionados a câncer de estômago, colorretal e melanoma.

Tratamento dá lugar à prevenção

O teste meuDNA Saúde, que será comercializado a R$ 1.199,00, também analisa a predisposição genética a condições como altos níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue, por exemplo. Esses fatores estão associados ao aumento do risco de doenças cardiovasculares, que levam a infarto e acidente vascular cerebral, por exemplo. Enquanto o triglicerídeos alto também estão associados à pacreatite.

O teste também avalia os genes LDLR, PCSK9, APOB e LDLRAP1, que podem apresentar variações que levam a altos níveis de colesterol no sangue desde a infância, condição conhecida como hipercolesterolemia familiar.

Alguém com hipercolesterolemia tem risco aumentado para infarto ainda jovem e não basta apenas mudanças saudáveis no estilo de vida para baixar o nível desse colesterol hereditário. Quanto antes o usuário souber que tem a tendência, mais rápido pode, juntamente com o médico, criar um plano personalizado de acompanhamento.

Os relatórios do meuDNA Saúde também trarão análises dos genes relacionados a outras doenças graves: trombofilia, hemocromatose, deficiência de alfa-1-antitripsina e doença de Wilson.

"Com o acesso às informações genéticas, o usuário tem a oportunidade de fazer escolhas melhores para sua saúde e também pode incentivar os familiares a conhecerem o próprio risco", comenta Martins.