Como prevenir os efeitos nocivos na pele causados pela poluição das grandes cidades

Manter uma pele saudável vivendo nas grandes cidades não é uma tarefa nada fácil. Além da radiação solar, com os raios UVA e UVB, a poluição é outro grande vilão que pode causar danos à pele. Como a população está exposta diariamente a estes agentes externos, alguns cuidados são essenciais para se evitar os efeitos nocivos da radiação solar e da poluição na pele, como as manchas e as rugas.

"Engana-se quem pensa que apenas os raios solares prejudicam a saúde da pele. A poluição faz parte de um conjunto de agentes nocivos aos quais estamos expostos todos os dias, e que aceleram o processo de envelhecimento cutâneo. A poluição pode agir de duas formas: aumentando a produção de radicais livres ou reduzindo as defesas antioxidantes da pele. Atualmente, existem alguns produtos que diminuem o contato da poluição com a superfície cutânea e outros que também possuem ação antioxidante, auxiliando na redução dos radicais livres. O ideal é aliar estas duas ações, para se combater de forma mais eficiente os efeitos prejudiciais da poluição sobre a pele", afirma a dermatologista Juliana Zimbres, especialista em cosmiatria.

Outro vilão que pode causar danos à pele e que poucos sabem é a luz visível. Segundo a Dra Juliana, o contato persistente com a luz visível, emitida por computadores, celulares, tabletes, iluminação de escritório e aparelhos de TV, favorece o aparecimento de manchas na pele e pode acelerar o envelhecimento cutâneo. "Por ser uma radição eletromagnética capaz de penetrar mais profundamente na pele, a luz visível pode promover o aparecimento de manchas de difícil tratamento, além de agir diretamente sobre o colágeno da pele, facilitando o aparecimento de rugas", diz a médica.

Para atender a esta necessidade de fotoproteção completa, Cetaphil® apresenta o novo Cetaphil® Sun FPS 70 Ultra Matte & Oil Control, protetor solar facial para uso diário nas versões com e sem cor. Ele foi desenvolvido com as tecnologias Solar Care Intelligence, combinação dos mais modernos filtros solares com ingredientes de ação antioxidante contra os efeitos da radiação, garantindo ultra proteção 360o (UVA, UVB, luz visível e infravermelho), e Face Technology, combinação de 5 ativos elaborados com partículas e minerais de altíssima capacidade absorvedora, que agem como uma esponja, controlando e reduzindo a oleosidade e o brilho da pele por 12 horas*.

Ambas as tecnologias foram cuidadosamente desenvolvidas por dermatologistas e formuladores brasileiros especializados em proteção solar para garantir alta proteção para a pele, aliada a um controle contínuo de brilho e oleosidade, ideal para mulheres modernas que necessitam de cuidados sem complicação para a correria do dia a dia, independentemente de onde estiverem, na praia ou na cidade.

* É necessária a reaplicação do produto a cada 2 horas, a fim de garantir a

fotoproteção adequada.

Cetaphil Sun

FPS 70 Proteção Muito Alta- Gel creme

Ultra Matte & Oil Control – Para pele oleosa

Foi cuidadosamente desenvolvido por dermatologistas brasileiros para garantir muita alta proteção para a sua pele, aliada a um controle contínuo de brilho e oleosidade por até 12 horas*. Sua fórmula altamente inovadora combina as exclusivas tecnologias:

Solar Care Intelligence: une os mais modernos filtros solares com ingredientes de ação antioxidante contra os efeitos da radiação solar, garantindo ampla proteção (UVA, UVB, luz visível e infravermelho).

Face technology: Combinação de ativos elaborados com partículas e minerais de altíssima capacidade absorvedora, que agem como uma esponja, absorvendo a oleosidade excessiva e o brilho residual da pele, por até 12 horas e preservando suas características naturais.

Textura leve e de fácil aplicação.

Toque Ultra seco, promove efeito mate e aveludado imediato

Dermatologicamente testado.

Não comedogênico

Preço: R$ 74,90

Sobre Juliana Zimbres

Médica dermatologista formada pela Universidade de São Paulo. Possui Título de Especialista em Dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). É membro titular da SBD e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD). Possui especialização em Cosmiatria e em Tricologia pela Universidade de São Paulo.

Sobre CETAPHIL®

Cetaphil® é a marca de produtos dermoterapêuticos desenvolvidos para limpar, hidratar e proteger a pele, tornando-a capaz de se recuperar das agressões diárias e permanecer íntegra e saudável. É a maior marca da Galderma no mundo, presente em mais de 70 países, com quase 70 anos de história global e 20 anos de atuação no Brasil. Seu portfólio atende todos os tipos de pele, inclusive as mais sensíveis. Cetaphil® é a marca mais recomendada por dermatologistas e pediatras nos Estados Unidos (fonte: Galderma US, Cetaphil ATU – Wave 9. Institute: Clark. Matire & Bartolomeo. INC, June 2013). No Brasil, é a marca preferida pelos dermatologistas para hidratação da pele (Fonte: Ipsos NPS 2016) e a mais recomendada para a limpeza da pele sensível (Fonte: IMS 2017).