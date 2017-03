Como evitar a foliculite

A foliculite, popularmente conhecida como pelo encravado, é uma inflamação aguda ou crônica na raiz do pelo, que tende a ficar dolorido e gerar mal estar. As pessoas que não se depilam corretamente estão mais propensas a desenvolver.

Existem dois tipos de casos: foliculite superficial e foliculite profunda. Como o próprio nome já diz, o primeiro atinge somente a superfície da raiz, causando pouco impacto e evoluindo bem aos tratamentos básicos de higiene. Já a profunda, alcança camadas mais extensas da pele, gerando furúnculo ou carbúnculos. Nesses casos, o quadro apresenta inchaço e uma maior quantidade de pus, precisando drenar a secreção para que a pele possa respirar.

“Na maioria das vezes, qualquer infecção ou inflamação na região da raiz do pelo pode gerar foliculite, mas ela também é causada por excesso de calor, roupas apertadas, suor excessivo, atrito com lâminas ou alterações hormonais. Ela pode ocorrer em qualquer local do corpo onde haja produção de pelos, até mesmo onde a aglomeração é maior, como no couro cabeludo ou barba”, explica Maria Muniz, proprietária da Depyl Action do Shopping Campo Grande.

Separamos algumas dicas primordiais para evitar a formação da foliculite:

– Esfolie a pele três dias antes da depilação e 10 dias após. Isso retirará as células mortas e prepara a pele para a depilação;

– Utilize sempre o mesmo método para depilação, de preferência a fotodepilação;

– Após se depilar, opte por roupas com tecidos macios, como o algodão, e evite roupas apertadas;

– Fuja das roupas de banho molhadas por muito tempo;

– Não esprema de maneira alguma, isso gera mais irritação na pele;

– Hidrate bem, água é fundamental para a saúde do corpo e da mente;

– Aguarde 24h para hidratar a pele com cremes, pois eles podem obstruir os poros;

– Fuja das lâminas de barbear, porém, caso tenha extrema necessidade, esterilize-a antes de usar e a descarte após o procedimento.

