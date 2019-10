Ambos são boas fontes de vitaminas, sais minerais, fibras e água, auxiliando na promoção da saúde e na prevenção de doenças - Foto: Reprodução

Legumes e verduras são plantas ou parte de plantas que servem para o consumo humano. O nome verdura é utilizado quando as partes comestíveis do vegetal são folhas, flores e hastes. Já o nome legume é dado quando o que comemos são os frutos, as sementes ou as partes que se desenvolvem na terra. Ambos são boas fontes de vitaminas, sais minerais, fibras e água, auxiliando na promoção da saúde e na prevenção de doenças.

As definições estão no livro Na cozinha com as frutas, legumes e verduras. A publicação do Ministério da Saúde, em parceria com a UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), enfatiza que o consumo diário de legumes e verduras (ou de frutas) protege contra as doenças do coração e certos tipos de câncer – o que não se repete com a ingestão de medicamentos ou suplementos. Também indica como escolher/comprar e armazenar esses alimentos, confira:

Como escolher e armazenar legumes e verduras



Abóbora/Moranga - Não compre as de polpa amolecida ou mofada nem com a casca suja ou manchada. Quando verde, deve ser guardada em lugar fresco e arejado. Madura e inteira é melhor colocar na geladeira, onde se conserva por 3 semanas. Se partida, conserva-se por 1 semana.

Abobrinha - Escolha abobrinhas novas e pequenas, de 15-20 cm de comprimento, pois contém menos água. Dê preferência às bem firmes, de cor verde-brilhante ou amarelada (conforme o tipo), sem rachaduras ou picadas de insetos. Conserve em saco plástico transparente, na parte inferior da geladeira, por 5 a 7 dias.

Alface - Verifique o “talo”, pois em pés de alface compridos não podem estar murchos e nem muito moles. As folhas devem estar limpas, brilhantes e firmes, porém não muito grandes. Envolva o pé de alface em papel-toalha úmido e mantenha em um saco plástico, na gaveta de legumes da geladeira, por 5 dias. Ou guarde folhas soltas em uma vasilha coberta com papel-toalha úmido, vedada com filme transparente de plástico. O “pé” dura mais que as folhas soltas.

Almeirão - Prefira os de folhas verdes, firmes e limpas. Conserve na geladeira, protegido em saco plástico transparente, por 5 a 7 dias.

Beterraba - A casca deve ser lisa, firme e sem rachaduras. Escolha a beterraba de cor concentrada e tamanho médio. Conserve em saco de plástico na gaveta de legumes da geladeira. Retire as folhas antes de guardá-las.

Cenoura - Se comprada com as folhas, verifique se têm boa aparência e cor viva. Sem as folhas, não deve apresentar mofo no corte. A cenoura deve ser bem firme e de cor alaranjado-vivo. Evite as que têm radículas (primeiras raízes da planta) finas e brancas. Pode ficar de 2 a 3 semanas num saco plástico, na gaveta de legumes da geladeira.

Chuchu - Escolha chuchus pequenos, firmes e pesados, sem cortes, depressões nem áreas moles ou manchadas. Coloque em sacos plásticos bem vedados na gaveta de legumes da geladeira, assim duram vários dias.

Couve - Prefira folhas compactas, pequenas e bem frescas, sem partes amarelas ou escuras, que não estejam murchas. Observe se os talos estão úmidos e com aparência de recém-cortados. Armazene em um saco plástico na gaveta da geladeira, longe das maçãs (que emitem gás etileno, responsável por agilizar a maturação de frutas, legumes e verduras), para evitar que a couve fique amarela.

Jiló - Deve estar firme e com a superfície mais clara ou escura. O formato vai variar de acordo com a espécie (tipo). Conserve em geladeira, nas prateleiras mais baixas, em sacos plásticos, por uma semana.

Quiabo - Procure quiabos pequenos (com 7,5 a 10 cm de comprimento), bem verdes e firmes. Evite os secos ou moles, pois perderam a doçura. O quiabo não se conserva por muito tempo, por isso use no dia da compra ou guarde em local fresco, por 1 ou 2 dias no máximo, fora da geladeira.

Repolho - Deve estar firme, limpo e fresco e sem folhas externas amareladas e murchas. O corte do talo deve estar úmido e não seco. Guarde inteiro por aproximadamente 15 dias, em sacos plásticos, na gaveta de legumes da geladeira.

Taioba - Escolha as folhas firmes, frescas, bem verdes e sem manchas. A taioba conserva-se por poucos dias na geladeira, depende muito se as folhas estão novas ou mais velhas. Então, programe sua compra para consumi-la rapidamente.

Tomate - Prefira os tomates maduros que têm melhor sabor. Dê preferência aos firmes, lisos, de cor uniforme e sem manchas ou rachaduras. Se maduros, devem ser conservados em geladeira por uma semana, e se verdes, em temperatura ambiente até amadurecer.