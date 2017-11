Comitê de prevenção da Sífilis, HIV e hepatites virais define composição em votação

O órgão tem a função consultiva, normativa, deliberativa e de investigação, vinculado à SESAU. (Foto: SESAU).

Acontece na manhã desta segunda-feira (16), no auditório da Esplanada Ferroviária, a composição do Comitê de Prevenção da Sífilis Congênita e de Investigação da Transmissão Vertical do HIV, HTLV (vírus linfotrópico da célula T humana), Sífilis e Hepatites Virais. O processo de escolha dos membros do comitê é feita através de votação por ter caráter multidisciplinar, intersetorial e intrassetorial,, ou seja, tem a participação de várias instituições na área da saúde.

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Luiz Brandão Vilela, participou da abertura da reunião e destacou a importância da implementação e discussão de políticas públicas voltadas a prevenção das doenças virais sexualmente transmissíveis, diante da crescente assustadora no número de casos, principalmente de Sífilis.

“Nós vivemos um momento onde há uma inversão de valores. Hoje, principalmente entre os jovens, não se tem mais aquela preocupação em usar preservativo e se cuidar, e isso acaba desencadeando o aumento no número de casos das doenças como estamos vendo. E a saúde pública precisa estar preparada para lidar com essas situações, por isso essa discussão é muito importante”, destacou.

Comitê

O Comitê tem a finalidade de analisar as circunstâncias da ocorrência dos casos de sífilis congênita e a transmissão vertical de infecções sexualmente transmissíveis da mãe para o bebê durante a gestação e no parto. O órgão tem a função consultiva, normativa, deliberativa e de investigação, vinculado à SESAU.

Ele é composto por instituições e entidades representativas que devem designar os membros permanentes e suplentes, como: da Sociedade de Pediatria e Sociedade de Ginecologia, ambas de Mato Grosso do Sul; de representantes da SES; de hospitais e centros obstétricos (Santa Casa, CASSEMS, UNIMED, Maternidade Cândido Mariano e outros); e de diversas gerências técnicas e coordenadorias da SESAU.

A criação do Comitê atende recomendações do Ministério da Saúde que desde 2016 tem registrado aumento nos casos de sífilis. Em Campo Grande, de janeiro a setembro de 2017 houve um crescimento de 17,55% dos casos notificados em relação a todo ano anterior. Foram notificados 663 casos da sífilis adquirida contra 564 em todo o ano de 2016. Sífilis adquirida são os casos da doença diagnosticada em homens e mulheres (não gestantes) da população em geral.

Casos

Em gestantes foram registrados 296 casos de janeiro a setembro de 2017, enquanto que no mesmo período do ano passado, 303 grávidas foram diagnosticas. Já o caso da sífilis congênita, que é transmitida da mãe para o bebê foram 96 casos notificados de janeiro a setembro de 2017, ante 106 notificações no mesmo período de 2016.

A sífilis tem cura e é uma doença infecciosa causada pela bactéria Treponema pallidum e transmitida de uma pessoa infectada para outra durante o sexo desprotegido, através da transfusão de sangue e da mãe infectada para o bebê durante a gestação ou no parto. A doença pode se manifestar em três estágios e os maiores sintomas ocorrem durante as duas primeiras fases, período em que é mais contagiosa. O terceiro estágio pode não apresentar sintomas, e, por isso, dá-se a falsa impressão de cura da doença.

Sintomas

Entre 7 a 20 dias após o sexo desprotegido com alguém infectado surgem os primeiros sintomas que são pequenas feridas nos órgãos sexuais e caroços (ínguas) nas virilhas. Elas não doem, não coçam, não ardem e não apresentam pus. Mesmo sem tratamento, essas feridas podem desaparecer sem deixar cicatriz, todavia, a pessoa continua doente e transmitindo a doença em relações sexuais desprotegidas.

Algum tempo após o período inicial da doença, podem surgir manchas em várias partes do corpo (inclusive mãos e pés) e quedas dos cabelos. Esses sintomas também desaparecem, dando a ideia de melhora. Entretanto a doença pode fica estacionada por meses ou anos, até que surgem as complicações graves como cegueira, paralisia, doença cerebral e problemas cardíacos, podendo, inclusive, levar a morte.

Quando não há evidencia de sinais e ou sintomas, é necessário fazer um teste laboratorial. Mas, como o exame busca por anticorpos contra a bactéria, só pode ser feito trinta dias após o contágio.