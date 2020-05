Combate ao coronavírus: Secretaria de Saúde orienta o uso correto de máscaras

É importante ressaltar que apesar do papel benéfico das máscaras para controlar a disseminação viral, a recomendação de uso não substitui a orientação de distanciamento físico e a de lavar as mãos várias vezes ao dia. - Foto: Divulgação

O uso de máscaras, tanto as descartáveis como as de tecido, caseiras ou industrializadas, tem sido um grande aliado no combate ao coronavírus. Orientado pelo Ministério da Saúde, a população tem aderido e em algumas cidades, como em Campo Grande, a utilização é obrigatória, por exemplo, nos transportes coletivos.

Porém, para uma maior efetividade na utilização da máscara é preciso saber usar o produto de forma correta. “Precisamos estar com as mãos limpas ao manuseá-las seja na hora de colocar, seja na hora de retirar, é preciso pegar a máscara pelo elástico ou pelo laço e nunca pela parte da frente, para não corrermos o risco de contaminar o material”, ensina a secretária adjunta de Saúde, Christine Maymone.

Segundo a especialista, antes de mais nada é importante que ao colocar as máscaras as mãos sejam devidamente higienizadas. “Tire todos os anéis, acessórios, pulseiras, lave as mãos com água e sabão e na ausência desse recurso, utilize o álcool em gel. Utilize o tempo necessário e ao colocar pegue a máscara pela parte externa”.

O tempo médio de uso é de 2 a 3 horas e a máscara precisa ser trocada se estiver apresentando umidade. “Mais importante do que ter uma máscara é saber usá-la. Quando eu uso a máscara, eu protejo o outro e quando você usa a máscara, você me protege. É uma barreira. Com isso, podemos salvar vidas”, aconselha Christine.

Seguem mais orientações do Ministério da Saúde:

Remova a máscara pegando pelo elástico ou laço da parte traseira, evitando tocar na parte da frente – que pode estar contaminada

Faça a imersão da máscara em recipiente com água potável e água sanitária (2,0 a 2,5%) por 30 minutos. A proporção de diluição a ser utilizada é de 1 parte de água sanitária para 50 partes de água (por exemplo: 10 ml de água sanitária para 500 ml de água potável)

Lave a máscara usando água e sabão e faça o enxágue em água corrente

A máscara de tecido tem efetividade por até 2 horas de uso, devendo ser trocada depois desse período devido à umidade natural produzida pela própria respiração

É importante ressaltar que apesar do papel benéfico das máscaras para controlar a disseminação viral, a recomendação de uso não substitui a orientação de distanciamento físico e a de lavar as mãos várias vezes ao dia. É uma recomendação a mais. A máscara de pano é apenas uma alternativa para reduzir o impacto de saídas extremamente necessárias.