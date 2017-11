Com recurso garantido, governador autoriza licitação para construir HR de Dourados

Campo Grande (MS) – A cada dia que passa, a construção do Hospital Regional da Grande Dourados está mais perto do início. Nesta sexta-feira (24.11), o governador Reinaldo Azambuja autorizou o processo licitatório para a obra e publicou o aviso de licitação em Diário Oficial. “Temos toda a equação financeira resolvida; o recurso já está garantido”, afirmou ele em agenda pública em Dourados.

De acordo com o governador, a estimativa de investimentos na primeira etapa da obra é de mais de R$ 35 milhões. Ao todo, o valor global pode chegar a R$ 59 milhões – somadas as duas etapas do HR com a construção do anexo que abrigará o Centro de Diagnósticos de Dourados.

“Temos R$ 15 milhões que o deputado Geraldo Resende conseguiu através de emendas federais; mais R$ 4,9 milhões de emenda do então deputado Marçal Filho, que conseguimos recuperar graças ao trabalho do Geraldo; temos apoio do senador Waldemir Moka, que colocou R$ 7,6 milhões para edificação do hospital; do deputado Dagoberto Nogueira, que aplicou mais R$ 3,7 milhões; e temos mais R$ 6,9 milhões que é do Centro de Especialidades; além disso, temos mais R$ 21 milhões que serão aplicados de recursos próprios do Governo do Estado. Então, temos todo o desenho financeiro equacionado”, anunciou Reinaldo Azambuja.

Conforme projeto da primeira etapa do HR da Grande Dourados, a unidade especializada terá 100 leitos e três blocos, distribuídos em: pronto atendimento de pacientes, tomografia, raio-x, endoscopia, ultrassonografia, centro cirúrgico e UTI pediátrica e para adultos (Bloco 1); farmácia, nutrição, dietética, higiene e limpeza (bloco 2); e lavanderia, central de resíduos e necrotério (bloco 3). Serão 7.547,77 metros quadrados de área construída.

Depois da conclusão da primeira etapa, a unidade já estará à disposição de pacientes de toda a região da Grande Dourados, Conesul e faixa de fronteira de Mato Grosso do Sul, contemplando 34 municípios. O Hospital Regional de Dourados será ponto de atenção, prioritariamente, da Rede de Atenção às Urgências e Emergências, da Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas e da Rede da Pessoa com Deficiência. A unidade de referência terá perfil assistencial de hospital geral, que priorizará as linhas de cuidados de urgência/emergência, cardiologia, nefrologia, oftalmologia e cirurgia geral.

“A obra do Hospital Regional da Grande Dourados é emblemática para atendermos a assitência hospitalar. Junto com o Governo do Estado, idealizamos também a construção do mais moderno centro de diagnóstico do Centro-Oeste para que tenhamos no mesmo local do HR todos os exames laboratoriais e exames de imagens, para que os usuários do SUS não tenham que ficar perambulando de um local para outro a procura de exames que auxiliam o diagnóstico médico e melhora o atendimento de saúde”, reforçou o deputado federal Geraldo Resende.

Hospital Evangélico

Durante a agenda em Dourados, o governador Reinaldo Azambuja assinou termo de contratualização entre o Governo do Estado, a Prefeitura de Dourados e o Hospital Evangélico, que vai passar a receber recursos estaduais custeio de cirurgias vasculares oriundas do SUS. Serão R$

92,5 mil/mês destinados à unidade. Para o superintendente do Hospital Evangélico, Niazy Ramos Filho, a parceria na gestão da unidade vai recolocar a unidade no cenário do atendimento à população de Dourados e região.

Também participaram dos atos de lançamentos, os deputados estaduais Zé Teixeira, Renato Câmara e Mara Caseiro; os secretários Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), Marcelo Miglioli (Infraestrutura), José Carlos Barbosa (Justiça e Segurança Pública) e Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar); a prefeita de Dourados, Délia Razuk; a presidente da Câmara Municipal de Dourados, Daniela Weiler; e a presidente da Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED), Elizabeth Salomão.

Bruno Chaves e Beatricce Bruno, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro