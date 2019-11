Com proposta de excelência, unidades se tornam polo de integração do ensino a qualidade de assistência

Quinze unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (SESAU), incluindo um Centro de Atenção Psicossocial (Caps) e o Centro de Controle de Zoonoses e Bem-Estar Animal (CCZ), tiveram o processo de certificação como Unidade Saúde Escola (USE), seguindo a Resolução SESAU n.495, que cria o Programa de Certificação da Qualidade de Integração Ensino-Serviço e Educação Permanente, denominado Certificado de Qualidade do SUS – Unidade de Saúde Escola (USE). A publicação foi feita na edição desta terça-feira (04) do Diário Oficial do município (Diogrande).

O processo de certificação destas unidades teve início em julho deste ano, sendo a mesma válida por um ano. Na etapa que antecede a certificação, a equipe da unidade é convidada pela gerência de saúde e o interlocutor da SESAU a escolher um representante de integração ensino-serviço e educação permanente de nível superior da própria unidade, preferencialmente preceptor, e a se reunir para a leitura das Resoluções do Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde (COAPES), do Programa para o Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente em Saúde no SUS da SESAU (PRO EPS-SUS).

A equipe de saúde se reúne e realiza a auto-avaliação local dos requisitos de educação, gestão, clínica e controle social e após estabelece compromissos de melhoria continua através de uma ferramenta de gestão da qualidade em saúde e educação, denominada PDCA, adaptada para a SESAU incluindo o aprender e o estudar junto as equipes de saúde.

A equipe de interlocução realiza a análise da documentação e desenvolve um parecer dos compromissos de melhoria continua para valorização da equipe, dos alunos e professores com resultado de qualidade para os usuários do SUS.

As unidades que cumpriram esse processo são consideradas aptas a serem certificadas recebendo em seguida o selo de USE, o que atesta o compromisso da equipe no processo de melhoria contínua, visando a qualidade de atendimento aos usuários, valorizando a equipe de saúde, buscando ainda realizar o planejamento da educação permanente no local de trabalho, possibilitando que todos os alunos e professores realizam ou possam realizar estágios na unidade e assim vivenciar a melhor experiência de aprendizado no sistema único de saúde junto com as equipes de saúde.

A previsão é de que ao menos outras 30 unidades sejam certificadas como USE ampliando assim ainda mais a integração com o ensino saúde.

Unidades certificadas como USE:

UBSF Azaléia

UBSF Jardim Batistão

UBSF Vida Nova

CCZ

CAPS III Aero Rancho

CRS Aero Rancho

UBSF Aero Rancho IV

UBSF Iracy Coelho

UBSF Dona Neta

UBSF Parque do Sol

UBSF Los Angeles

CRS Coophavilla II

UBSF Portal Caiobá

UBSF Tarumã

UBSF Jardim Paradiso