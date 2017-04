Com palestrantes locais e nacionais, é aberta 1ª Jornada de Pediatria da Santa Casa

A programação segue na tarde desta sexta com mais palestras, mesas redondas e conferências com temas que estão presentes no dia a dia de quem trata de criança / Assessoria

Na manhã desta sexta-feira (7), aconteceu, no auditório da OAB/MS (Ordem dos Advogados de Mato Grosso do Sul), a abertura da primeira Jornada de Pediatria, realizada pela Santa Casa de Campo Grande, evento voltado para pediatras em geral e demais profissionais da saúde que lidam com a população infantil. O encontro faz parte dos eventos alusivos aos 100 anos do hospital, celebrado em agosto deste ano. A Jornada segue até amanhã (8).

O presidente da Santa Casa, Dr. Esacheu Nascimento, fez a abertura oficial do evento e aproveitou a oportunidade para anunciar aos presentes que a próxima conquista do hospital será a renovação no setor de pediatria. “Este evento faz parte de uma programação das comemorações dos 100 anos da Santa Casa. Fizemos uma renovação do prédio para as comemorações deste ano. Na semana passada, lançamos o selo dos correios, alusivo ao centenário, e agora o Brasil todo sabe da nossa existência. A próxima ação é uma reforma no setor de pediatria da Santa Casa. Vamos modernizar todo o setor, como fizemos em outros andares do hospital, e vamos ter ali mais 20 leitos de UTI’s e todas as enfermarias renovadas”, disse.

Em continuidade a programação do evento, o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, Dr. Clóvis Francisco Constantino, cumprimentou os presentes. “É uma satisfação muito grande participar deste evento. O trabalho do médico é cada vez mais multiprofissional. A assistência à saúde é cada vez mais multiprofissional e multidisciplinar. Esta jornada é extremamente importante para nós que somos profissionais da saúde, mas também para nossos pacientes que terão uma assistência muito melhor”, afirma.

Em seguida, o Dr. Daniel Becker, do Rio de Janeiro, ministrou a palestra “Nossos filhos do século XXI” que teve como presidente a Dra. Tânia Hildebrand, da Sociedade Brasileira de Pediatria do Mato Grosso do Sul. Após a palestra, o coral infantil da Santa Casa de Campo Grande fez uma belíssima apresentação em conjunto com o corpo musical da Polícia Militar, sob a regência do maestro, Teófilo Rafael.

Na sequência, aconteceu a mesa redonda “Infectologia Pediátrica – Uso racional de ATB”, com a presidente, Dra. Lucylea Pompeu Muller Braga. Entre os temas da mesa estavam, “Protocolo de ITU”, com o Dr. Oreste Ferra Neto, “Protocolo de infecções de partes moles”, com a Dra. Yvone Maia Brustoloni, e “Protocolo de Meningites”, com a Dra. Carolina Neder dos Santos Pereira.

Das 11h às 11h30, aconteceu a mini conferência “Dermatologia pediátrica – Dermatoses na infância” com a presidente, Dra. Patrícia Otto, e a conferencista, Dra. Adriana Prazeres. Das 11h30 ás 12h30, teve a segunda mesa redonda “Pediatria do desenvolvimento – Autismo”, com a presidente, Dra. Andrea Weinmann. Os temas foram: “Diagnóstico”, com a Dra. Karina Weinmann e “Abordagem Multidisciplinar”, com a Dra. Cláudia Dantas.

No período da tarde, a partir das 14h, a programação segue com mais palestras, mesas redondas e mini conferências com temas que estão presentes no dia a dia de quem trata de criança.

