Com o verão vem as alergias: 5 truques para se manter livre dos espirros

Dias mais longos, noites mais curtas. Dessas duas constatações tira-se múltiplas interpretações positivas e negativas da estação mais quente do ano: o verão. As pessoas têm que conviver com temperaturas mais elevadas nas suas rotinas de trabalho, estudo e lazer. Isso porque durante essa estação, uma parte da terra está mais próxima do sol fazendo com que a sensação térmica se amplie.

Esse aumento a exposição solar prejudica o fluxo de melatonina, o hormônio que promove estado de sonolência e é produzido restritamente no escuro, e com isso as pessoas tendem a dormir menos, não recarregando as energias necessárias para os seus afazeres diários e concomitantemente acarretando doenças como a alergia.

A alergia nada mais é que uma resposta do sistema imunológico a uma substância estranha no organismo. Esse simples quadro, porém, costuma gerar muito incômodo a boa parcela da população no verão. Pensando nisso, o especialista Felipe Prado, diretor de comunicação da Sterilair, conta 5 truques simples para o brasileiro se manter saudável e livre das alergias nessa época do ano:

1. Use pijamas leves ( Dê preferência para o linho e/ou algodão)

Essa dica vale também para a roupa de cama. Linho e algodão são melhores do que materiais sintéticos, pois absorvem o calor. Logo, opte por um dos dois para usar e encapar o colhão.

2. Tenha um esterilizador em casa e na empresa

O esterilizador de ar, elimina cerca de 99,9% dos microorganismos aéreos no auxílio das doenças respiratórias. Caso você já tenha um aparelho em casa converse com o RH da sua empresa sobre a possibilidade de ter o item no seu setor. O custo é baixo e pode ajudar em combater as alergias nas áreas comuns do trabalho.

3. Se atente a ventilação do quarto

Nenhuma temperatura extrema é boa para dormir. Por isso tenha uma ventilação adequada no local em que vai descansar. Vale ligar o ventilador ou o ar condicionado desde que a pessoa se sinta confortável para se cobrir apenas com um lençol.

4. Não tenha cortina, tapetes e bichos de pelúcia nos quartos

Esse conselho parece óbvio, mas ácaros e fungos se acumulam nesse itens ao monte e como o verão é uma época que chove muito, os pequenos tendem a ficar mais em casa jogando vídeo game e brincando. Logo, evite usar esses itens principalmente no local em que dorme.

5. Evite produtos de limpeza com perfume

Os produtos de limpeza podem acarretar alergias sérias tanto para quem usa quanto para quem está no ambiente em que foi aplicado. Os principais vilões da lista são: amaciantes de roupas e os desinfetantes. Assim, rinites e asmas brônquicas podem acontecer devido ao contato das vias respiratórias com esses produtos. Logo, dê preferência por itens sem odor, leia as embalagens antes de adquirir e compre com consciência.

