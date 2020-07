Com mais seis óbitos registrados, MS contabiliza um total de 134 mortes por coronavírus

O número de casos confirmados da doença no Estado chega a 11.063 - (Foto: Reprodução)

O boletim epidemiológico desta quarta-feira (08), trouxe a confirmação de mais 376 exames positivos para o novo coronavírus (Covid-19) nas últimas 24 horas. Com isso, o número de casos confirmados da doença no Estado chega a 11.063.

Dos 11.063 casos confirmados, 3.408 estão em isolamento domiciliar, 7.291 estão sem sintomas e já estão recuperados e 244 estão internados, sendo 129 em hospitais públicos e 115 em hospitais privados. 14 pacientes internados são procedentes de fora do Estado.

Foram registrados ainda mais seis óbitos, passando para 134 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul. As informações foram apresentadas em coletiva de imprensa on-line com autoridades estaduais.

Os casos suspeitos em investigação tiveram as amostras encaminhadas para o Lacen, onde será feito o exame para nove tipos de vírus respiratórios, incluindo influenza e coronavírus, e os resultados ficam prontos entre 24 a 72 horas.

Lembrando que você pode acompanhar os boletins periódicos no link: http://www.vs.saude.ms.gov.br.