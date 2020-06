Com foco no bem-estar dos profissionais, Semed realiza formações para gestores

As formações contam com dinâmicas, vivências e atividades com os gestores com a proposta de oferecer suporte, amparo, e orientação emocional para quando as aulas presenciais retornarem na Reme. - ( Foto: Divulgação/ CGNews)

Com temas voltados para questões que abordam saúde mental, prevenção da violência contra as crianças e adolescentes e gestão de conflitos internos e relações interpessoais, a Secretaria Municipal de Educação, Semed, por meio da Superintendência de Gestão e Normas começou a realizar, nesta terça-feira (16), formações direcionadas aos gestores das unidades da Rede Municipal de Ensino (Reme).

As formações presenciais acontecem no auditório do Espaço de Formação da Semed, até o dia 30 de junho e seguem todas as regras e cuidados preconizados pela Organização Mundial de Saúde devido a pandemia provocada pela Covid-19.

Os diretores e diretores-adjuntos foram divididos em grupos diários para que não ocorram aglomerações além de manterem o distanciamento social. Equipes da Sugenor também conferem a temperatura dos participantes logo na entrada.

As formações contam com dinâmicas, vivências e atividades com os gestores com a proposta de oferecer suporte, amparo, e orientação emocional para quando as aulas presenciais retornarem na Reme.

O tema escolhido para abrir o período de formações foi Gestão de Conflitos, apresentado por um dos técnicos da Superintendência de Gestão e Normas e ex-diretor escolar. O objetivo é debater formas de solucionar problemas que surgem no ambiente de trabalho e, segundo os organizadores, a discussão sobre o tema é importante porque reflete no atendimento prestado à população.