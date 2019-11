Com foco na saúde do homem, unidades têm ações e atendimentos personalizados

Durante o mês de novembro, as unidades de saúde mantêm sua atenção maior na saúde do homem, visto que eles têm por hábito ignorar os sinais dados pelo corpo e negligenciar os cuidados com a própria saúde. Durante esse período, a campanha Novembro Azul tenta alertar a população masculina sobre a necessidade de se cuidar durante todo o ano.

Para tentar dar mais ênfase nessa necessidade, as unidades de saúde de Campo Grande terão atendimentos especializados e diversas ações, para atingir o público alvo. De acordo com a técnica em saúde do homem, Regiane Pache, a maioria das causas prematura de morte entre os homens poderiam ser evitadas.

“Acidente de carros e lesão por arma de fogo ou objeto perfurocortante são as principais causas de morte em homens de até 59 anos, mas, se tirarmos esses fatores, doenças como hipertensão e diabetes, que chamamos de doenças evitáveis, em caso de acompanhamento, são as que mais vitimam homens nessa faixa etária”, pontua a técnica.

Essas “causas evitáveis”, como é denominada por Regiane, são facilmente detectadas e tratadas durante acompanhamentos rotineiros, mas que são deixados de lado pela maioria dos homens, segundo a técnica. “Eles costumam ir em unidades de atendimento de urgência e emergência quando sentem dores, mas não continuam o tratamento”, explica.

Durante todo esse mês, as unidades farão ações para alertar a necessidade de um acompanhamento da saúde masculina, com palestras, atendimentos focados em homens e realização de exames.

Confira o cronograma de ações nas unidades básicas de saúde (UBS/UBSF):

Unidade Data Horário

UBS 26 de Agosto 06/11 8h

UBSF Cidade Morena 08/11 8h

UBS Universitário 13/11 07h

UBSF Parque do Sol 08/11 08h

UBS Jockey Clube 08/11 07h

UBSF Aero Rancho IV 08/11 07h

UBSF Mário Covas 26/11 07h

UBSF Albino Coimbra 12,13 e 14/11 17h às 19h

UBSF Batistão 06/11 07h

UBSF Jardim Antártica 21/11 14h

UBSF Caiçara 26/11 14h

UBSF Oliveira II 19/11 integral

UBS Buriti 18 a 22/11 integral

UBSF Mata do Jacinto 27/11 7h30

UBSF Nova Bahia 08/11 7h30

UBSF José Tavares 28/11 17h

UBSF Nova Lima 22/11 14h

UBSF São Benedito 13/11 07h