Com foco na prevenção, servidoras recebem atendimento em “Ônibus da Saúde”

Campo Grande (MS) – Com objetivo de promover ações de prevenção à saúde do servidor, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), em uma parceria com a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) e a Rede Feminina de Combate ao Câncer, promoveram na manhã desta terça-feira (17.10) o atendimento preventivo às servidoras da SAD com o “Ônibus da Saúde”.

Equipado com consultórios médicos e salas de exames, o ônibus estacionou às 7h e, durante toda a manhã, realizou exames preventivos e mamografia em 52 servidoras da SAD, proporcionando comodidade e atendimento humanizado por uma equipe de seis profissionais.

“É uma ação importante, especialmente para nós que temos uma vida bastante corrida. Super prático porque saímos rapidinho e não temos toda aquela demanda de agendar em uma clínica e ficar aguardando atendimento”, afirmou a servidora Maria Aurora Vieira.

“Esse atendimento itinerante é excelente porque a gente quase não tem tempo de ir ao médico. No meu caso, que tenho dois empregos, fica mais difícil ainda. Estou utilizando os serviços pela primeira vez e confesso que adorei a comodidade de realizar meus exames aqui no trabalho e o resultado chegar em casa, sem falar no atendimento que é humanizado e tranquilo.”, acrescentou a servidora Márcia de Oliveira Ávila.

Para o secretário da SAD, Carlos Alberto de Assis, a ação reflete a preocupação do Governo do Estado com a política de prevenção à saúde do servidor “A nossa política de desenvolvimento do servidor visa o seu desenvolvimento integral. Tanto do aspecto físico, intelectual, mental, espiritual e social, porque o servidor público precisa ser visto dessa forma, como ser humano em sua totalidade, e a questão da saúde é fundamental” pontuou.

Além de integrar as ações do movimento mundial “Outubro Rosa”, o “Ônibus da Saúde” da Cassems tem como foco combater os dois tipos de câncer que mais atingem as mulheres: o de colo de útero e o de mama que, quando diagnosticados no início, têm maiores chances de cura. Mais de 150 exames serão realizados durante todo o dia.

Texto e fotos: Rejane Monteiro – Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD)