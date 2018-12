Com expansão das UBSFs, atendimentos somam quase 1 milhão em 2018

Atendimento ubsf cg ms 2018

Com a conversão de 16 unidades básicas de saúde (UBS) para saúde da família (UBSF), inauguração de duas novas UBSFs e entrega de um novo prédio para outra unidade, além da implantação da primeira Clínica da Família no Nova Lima em 2018, foi possível ampliar a área de cobertura das Equipes de Estratégias de Saúde da Família (ESF) e se aproximar de 1 milhão de atendimentos neste ano.

De janeiro até agora foram realizados 987.366 atendimentos nas UBSF, ante os 844.434 registrados no ano passado, diferença de 142.932 procedimentos: aumento de 16,92% de um ano para o outro.

Em Campo Grande, são 43 UBSF e cada uma é composta por equipes de ESF e também, por assistente social, farmacêutico, administrativos, gerentes e outros profissionais que estão à serviço da população na promoção de saúde e no estabelecimento de vínculo entre paciente e unidade. Além das UBSF, há, também, 24 UBS.

Outra evolução considerável é o número de equipes de ESF. Em janeiro de 2017 eram 101 e encerrando 2018 com 145. Cada equipe é composta por um médico generalista ou especialista em saúde da família, enfermeiro, técnico de enfermagem, agentes comunitários de saúde, odontólogo, auxiliar ou técnico em saúde bucal.

O secretário de Saúde Marcelo Vilela reforça que a expansão da Estratégia de Saúde da Família (ESF) vai de encontro ao desenvolvimento de um modelo mais eficaz na Atenção Primária, adotado em todo o país para otimizar e assegurar uma melhor assistência à população.

“A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é a melhor ferramenta e com melhor resultado de assistência. Uma UBSF, por exemplo, tem a capacidade de abrangência de 10 mil pessoas e pode ter três ou mais ESF. É um modelo mais sustentável em que os pacientes se sentem melhor acolhido”, disse ele.

As equipes de ESF têm papel extremamente importante na prevenção de doenças crônicas e no acompanhamento de pacientes que estejam em tratamento de enfermidades. Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) devem visitar, ao menos uma vez por mês, todos moradores da sua área de atuação e digitar as fichas de atendimento no e-SUS, sistema informatizado de cadastramento dos pacientes do Ministério da Saúde.

Nas unidades recém-inauguradas, como é o caso da UBSF Benedito Martins Gonçalves, o “Seo Dito da Farmácia”, no bairro Oliveira II, são três ESF e em cada uma há médico, enfermeiro, dois técnicos de enfermagem, e a quantidades de ACS varia de seis a sete, além de odontólogo e auxiliar.

Morador do Residencial Oliveira há 3 anos, o senhor Carlyle Edmundo Etges (66) começou a receber as visitas do ACS este ano, após a inauguração da UBSF do bairro. “É muito importante ter esse contato, essa aproximação da unidade com a gente, pois se precisamos de algum atendimento, já conseguimos agendar e tirar algumas dúvidas”, contou.

Ele, que agora faz os tratamentos de saúde na UBSF Oliveira II, se diz satisfeito com o acolhimento que tem na unidade. “Sempre que chego por lá sou muito bem recebido e logo atendido. Não demora muito e já sou chamado. Isso é muito importante”, reforçou.

A ACS Luzia Taroco Fernandes, que há nove anos trabalha como agente comunitário de saúde e que já integrou equipes de outras unidades, hoje é ela quem faz as visitas ao senhor Etges. Ela conta que sente feliz com a profissão e em atender a população. “Eu gosto de atender a população e promover saúde para eles. Nesta UBSF estou mais contente ainda, pois é tudo novo e a equipe motivada”.

Para 2019 a Secretaria Municipal de Saúde espera inaugurar cinco novas UBSF e entregar sete novas reformas em unidades, totalizando 12 obras, ampliando ainda mais a atendimento da Atenção Básica em Campo Grande.