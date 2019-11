Com estoques quase zerados, Hemosul precisa de doação de sangue

Para doar sangue é necessário ter em mãos documento oficial com foto, estar bem alimentado, ter mais de 55 quilos, e ter idade entre 16 e 69 anos - Foto: Divulgação

O Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul (Hemosul) iniciou a segunda-feira (11) convocando os doadores de Campo Grande para auxiliarem na reposição dos estoques de sangue dos tipos O- e O+ que se encontram praticamente zerados, com apenas 10% a 20% do estoque.

A explicação está na baixa participação dos doadores nos últimos dias. Conforme o núcleo de comunicação do Hemosul, na semana passada foi registrada uma média de 90 cadastros por dia, quando o ideal seriam 170.

O Hemosul é responsável pelo abastecimento de hospitais públicos e privados de todo Estado, portanto a necessidade de os doadores comparecerem as unidades de coleta é imediata.

Para doar sangue é necessário ter em mãos documento oficial com foto, estar bem alimentado, ter mais de 55 quilos, e ter idade entre 16 e 69 anos. Os doadores que tenham 16 ou 17 anos, precisam estar acompanhados dos pais ou responsável.

Sobre a frequência de doação é importante ressaltar que doadores do sexo masculino podem doar até quatro vezes ao ano, com um intervalo mínimo de dois meses, já as mulheres podem doar até três vezes durante o ano, com intervalo mínimo de três meses.

Procure a unidade de coleta mais próxima, e faça sua doação. Informações como endereço, e horários de atendimento, estão disponíveis aqui .