Hemosul convoca doadores da Capital, Dourados e Três Lagoas para aumentar estoque

Neste sábado (27.09) o Hemosul Dourados abrirá excepcionalmente para repor os estoques - Foto: Edemir Rodrigues

Com baixa nos estoques de sangue do tipo O+, O- e A- o Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul (Hemosul) convoca doadores de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas a comparecerem as unidades e contribuírem para o reabastecimento de bolsas de sangue.

Neste sábado (27.09) o Hemosul Dourados abrirá excepcionalmente para repor os estoques. Já as unidades de Campo Grande e Três Lagoas estarão funcionando normalmente, com horário de atendimento das 7h às 12h, tanto para doação de sangue, quanto para o cadastro de doador de medula.

Atualmente são cadastrados 278.371 em todo Estado, porem apenas 40% fazem a doação regularmente. A Rede Hemosul é responsável pelo abastecimento de todos os hospitais públicos e privados do Estado, sendo assim, há necessidade que as pessoas compareçam para realizar as doações de sangue. Em caso de cirurgias, os próprios familiares de amigos doam para auxiliar na manutenção do estoque.

Como Doar

O primeiro passo para doar sangue é apresentar um documento oficial com foto. Para a continuidade do processo de triagem, é preciso ter de 16 a 69 anos. Para o caso de o voluntário ter entre 16 e 17 anos, é necessário que o menor de idade esteja acompanhado de pai, mãe, responsável legal, ou então ter em mãos uma declaração com firma reconhecida da assinatura do responsável legal. Caso o menor seja emancipado, pode ir sozinho ao Hemosul e apresentar o documento que comprove.

Embora a lei permita a doação de pessoas abaixo de 50 quilos, a Rede Hemosul reserva-se o direito de aceitar apenas doadores que tenham 55kg ou mais, para a melhor utilização do sangue coletado e para segurança do doador.

O doador deve estar bem alimentado, pois não é recomendado doar sangue em jejum. Evite alimentos gordurosos, e de preferência a refeições saudáveis antes da doação, como sucos e frutas.

Confira o endereço das unidades em funcionamento neste sábado.

HEMOSUL COORDENADOR

Avenida Fernando Correa da Costa, 1304, Centro – Campo Grande/MS

Fones: (67) 3312-1500 e 3312-1517

HEMOSUL DOURADOS

Rua Waldomiro de Souza, 295, Vila Industrial

Fone: (67) 3424-4192

HEMOSUL TRÊS LAGOAS

Rua Manoel Rodrigues Artez, 520, Colinos

Fone: (67) 3522-7959