Com cobertura em 86,30%, campanha de vacinação contra influenza vai até 30 de junho em MS

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) realiza a campanha de vacinação contra a Influenza até 30 de junho. A estimativa é vacinar 90% das 1.041.808 mil pessoas que fazem parte do público alvo. Mato Grosso do Sul até o momento atingiu 86,30% de cobertura vacinal.

O público alvo dessa campanha é formado por idosos, trabalhadores da saúde, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, profissionais das forças de segurança e salvamento, população privada de liberdade, adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas, funcionários do sistema prisional, motoristas de caminhões, transporte coletivo (não incluso taxistas e motoristas de aplicativos) e portuários, população indígena, crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, pessoas com deficiência, gestantes e puérperas até 45 dias, adultos de 55 a 59 anos de idade e professores da rede pública e privada.

A campanha começou em 23 de março e foi dividida em três fases. Idosos e profissionais de Saúde são grupos prioritários que ultrapassaram a meta de cobertura vacinal. Foram vacinadas 283.140 pessoas com 60 anos ou mais de idade, atingindo 115,86% de cobertura; vacinados 69.455 profissionais de saúde, representando 116,60%.

Em relação aos indígenas, foram imunizados até o momento 77,62% do total de 77.079. Dos 29 municípios que possuem meta neste grupo prioritário, somente 11 (37,93%) alcançaram a meta proposta de 90%. Os municípios de Amambai (69,54%), Anastácio (84,63%), Antônio João (77,09%), Aquidauana (70,40%), Aral Moreira (56,53%), Bela Vista (80,97%), Douradina (60,71%), Dourados (46,80%), Guia Lopes da Laguna (70,00%), Juti (75,13%), Laguna Carapã (64,69%), Maracaju (67,64%), Miranda (71,08%), Paranhos (83,55%), Ponta Porã (64,04%), Rio Brilhante (47,54%), Sidrolândia (88,40%) e Tacuru (85,92%) estão com a cobertura vacinal deste grupo abaixo de 90%.

Referente as crianças, foram vacinadas 120.479 crianças entre 6 meses e 6 anos de idade, atingindo cobertura vacinal de 55,23%. Em Mato Grosso do Sul somente 12 municípios (15,19%) alcançaram a meta proposta para esse grupo: Anaurilândia (101,13%), Bandeirantes (95,70%), Deodápolis (101,07%), Eldorado (93,95%), Itaquiraí (98,64%), Ivinhema (91,29%), Japorã (90,63%), Novo Horizonte do Sul (97,32%), Paraíso das Águas (632,26%), Selvíria (121,88), Sonora (92,97%) e Tacuru (99,67%).

Do grupo das gestantes, 15.316 gestantes imunizadas, representando 48,12% do total. Somente 12 municípios (15,19%) alcançaram a meta proposta para esse grupo: Anaurilândia (100,00%), Bandeirantes (116,98%), Eldorado (100,67%), Figueirão (121,74%), Itaquiraí (97,91%), Novo Horizonte do Sul (91,07), Paraíso das Águas (151,61%), Porto Murtinho (101,22%), Rochedo (91,18%), Santa Rita do Pardo (250,00%), Sete Quedas (83,33%), Selvíria (136,84%) e Sonora (91,93%)

O quantitativo de doses aplicadas nos demais grupos prioritários: Comorbidades – 79.279, Portadores de Deficiência – 2.929, População Privada de Liberdade e Adolescentes/Jovens em Medidas Socioeducativas – 14.237, Funcionários do Sistema Prisional – 2.246, Força de Segurança e Salvamento – 12.838, Professores – 24.438, Caminhoneiros – 10.858, Motoristas de Transporte Coletivo – 2.750 e Portuários – 199.