Com cardápio elaborado por nutricionistas, Hospital Regional produz 1 milhão de refeições por ano

Campo Grande (MS) – O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) conta com um setor de nutrição exclusivamente dedicado a confeccionar nas dependências do hospital a alimentação de servidores, pacientes e acompanhantes. Por dia são servidas 2.900 pessoas, totalizando um milhão de refeições por ano.

A equipe de Nutrição é dividida na parte técnica – com nove nutricionistas – e na parte operacional – subdividida entre cozinheiros, auxiliares de cozinha, copeiros, auxiliares de nutrição, lactarista e técnico de nutrição – totalizando 80 colaboradores.

O cardápio é elaborado por nutricionistas responsáveis pela produção. A profissional realiza a elaboração de acordo com os tipos de dietas disponíveis para prescrição no HRMS, tanto em consistência (dieta livre, branda, pastosa) quanto em composição (hipoglicemia, hipossódica, hipolipídica).

O balanço nutricional segue criteriosamente para alimentação de pacientes diabéticos, por exemplo, que necessitam de restrições que auxiliam ainda na evolução positiva do seu estado clínico; o mesmo cuidado é existente para todas as necessidades diferenciadas dos pacientes.

Em dezembro, o HRMS registrou cerca de mil internações, já em janeiro foram quase 1,5 mil. Além da demanda dos pacientes o setor de Nutrição também atende aos acompanhantes e aos mais de dois mil funcionários.

O abastecimento da cozinha se dá pelo almoxarifado central através de pedidos diários (matéria-prima não perecível) e diretamente pelos fornecedores através de pedidos programados pela nutricionista, sendo o almoxarifado da Nutrição responsável por todo o controle da matéria-prima.

