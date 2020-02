Com bolsas de R$3,3 mil, prova de seleção de residentes em saúde mental acontece hoje

Começaram às 8h30 desse domingo (16) as provas de seleção de residentes em saúde mental oferecida pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). Ao todo 240 candidatos se inscreveram para realizar o certame.

Foram disponibilizadas uma vaga em cada uma das áreas de estudo, que são psicologia, serviço social e enfermagem. A área com mais inscritos é a de psicologia, onde 52 candidatos concorrem a mesma vaga. Em enfermagem são 34 inscritos e serviço social tem 23 concorrentes.

Os candidatos serão divididos em duas salas com até 55 pessoas, e realizam uma prova de 20 questões, que terá duração de três horas, e totalizará 50 pontos. O candidato que tiverem pontuação total menor que 60%, será considerado desclassificado.

Para o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho, essa é uma grande oportunidade que está sendo oferecida pela Sesau. “Ao todo são 111 bolsas disponibilizadas para residentes em medicina da saúde da família, psiquiatria, multiprofissional e saúde mental. Até pouco tempo, quem queria fazer residência nessas áreas teve que sair do estado, e agora estamos oportunizando isso sem a necessidade de sair de casa”, comemora.

A serviço social Lúcia Andrade, de 36 anos, já atuou na área de saúde mental e acredita que o cenário ainda tem muito a crescer em Campo Grande. “A família de quem tem problema mental é quem mais sofre, eles estão suscetíveis a toda forma de exposição e ainda têm que contar com a boa vontade de quem está próximo, porque eles podem sair na rua a simplesmente tirar a roupa, por exemplo”, comenta.

Ela acredita que, com a residência poderá auxiliar de forma mais eficaz esses familiares que também estão em situação de risco.

A psicóloga Aline Garcia, de 23 anos, afirma que vem buscado a residência para se destacar no cenário da saúde mental. “Normalmente não se vê profissionais com anos de atuação buscando por residências, sem contar que assim eu aprofundarei diversas abordagens, expandindo os horizontes”, afirma.

Amanhã será divulgado o gabarito preliminar das questões, data em que os candidatos poderão entrar com processo de recorrer às respostas divulgadas. Os recursos podem ser entregues até dia 18 de fevereiro, às 17h.

Aqueles candidatos aprovados no concurso terão os dias 27 e 28 de fevereiro para fazer a matrícula no curso, e as aulas iniciam na segunda-feira seguinte, dia 03 de março.