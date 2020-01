Com bolsa de R$ 3,3 mil, Sesau abre vagas para residência em saúde mental

Os aprovados farão dois anos de curso - Ilustração

O programa de residência multiprofissional em saúde mental, oferecido pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) tem três vagas disponíveis para 2020. A formação, que está com inscrições abertas, é realizada através da Gerência de Educação Permanente e tem bolsa de R$ 3.330,43.

A Sesau oferece uma vaga para enfermagem, uma na área da psicologia e outra para serviço social. O candidato aprovado atuará nos CAPS (Centros de Apoio Psicossociais) e outras unidades da rede de atenção da secretaria.

Os aprovados farão dois anos de curso e devem ter dedicação profissional exclusiva ao programa. No decorrer do curso poderão ter contato direto com os pacientes, recebendo orientação e acompanhamento de professores e preceptores.

Inscrições

Para se inscrever, o candidato deverá investir uma taxa de R$ 100, que pode ser anulada se ele se enquadrar em um dos perfis listados nas Leis Municipais nº 5 635/05, nº 5 962/18 e nº 5 964/18. Para ganhar a isenção, o concorrente deverá comprovar ser doador de sangue, com, no mínimo, três doações nos últimos 12 meses, doador de medula, com cadastramento datado de pelo menos 90 dias antes do lançamento do edital ou doador ou receptor de rim residente em Campo Grande.

O prazo para a solicitação da isenção deve ser feito até a próxima sexta-feira (24), assim como a solicitação de atendimento especial, caso seja necessário, para a realização da prova. A prova do processo seletivo acontece no dia 16 de fevereiro e deverá ter duração de três horas. A avaliação será composta por 20 questões, totalizando 50 pontos.

O gabarito preliminar será divulgado um dia após a realização das provas, data em que os candidatos poderão entrar com processo de recorrer às respostas divulgadas. Os aprovados no concurso terão os dias 27 e 28 de fevereiro para fazer a matrícula no curso, e as aulas iniciam na segunda-feira seguinte, dia 03 de março.