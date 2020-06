Com apoio do Governo do Estado, Caarapó reforma e amplia Hospital São Mateus

A ordem de início dos serviços foi assinada na última sexta-feira (26.06), em evento realizado na Câmara de Vereadores - (Fotos: Arquivo/SES)

Começam nos próximos dias, as obras de reforma e ampliação do Hospital Beneficente São Mateus, de Caarapó. A ordem de início dos serviços foi assinada na última sexta-feira (26.06), em evento realizado na Câmara de Vereadores. A melhoria é resultado de emenda parlamentar do atual secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, no período em que ainda exercia o mandato de deputado federal, em parceria com o governo do Estado, no valor de R$ 2 milhões, somada à contrapartida do Município, totalizando um investimento de R$ 2.060.166,35.



Hospital será ampliado em 950 metros quadrados

Os investimentos possibilitarão a ampliação do hospital em 950 metros quadrados, com a construção, no térreo, de novas salas de emergência, observação masculina e feminina, sala pediátrica, sala para curativos, sala de gesso, posto de enfermagem, espaço para nebulização e consultório médico. A atual recepção também será ampliada, com a construção de banheiros para os usuários. No piso superior ficará o setor administrativo e tesouraria.

Nesta semana, a empresa que venceu a licitação para execução das obras vai efetuar o planejamento dos trabalhos, que começam em cerca de 10 dias. O prazo para conclusão é de 22 meses, porém a empreiteira anunciou que pretende entregar a reforma e ampliação bem antes da data estabelecida.

Conquista coletiva

Segundo o secretário Geraldo Resende, “o Hospital São Mateus presta um serviço indispensável à população de Caarapó, razão pela qual resolvemos ajudá-lo no sentido de se modernizar e melhorar sua estrutura física”. Para ele, a liberação de importantes recursos para a reforma da unidade hospitalar é resultado de uma atuação conjunta de vários agentes públicos. “Conquistamos a parceria do Estado e do Município, juntamente com a direção do hospital”, salientou.

Durante a assinatura da ordem de serviço, o secretário Geraldo Resende destacou o caráter coletivo da conquista. “Foi uma reivindicação feita à época pelo então prefeito Mário Valério, pela Câmara de Vereadores e pela diretoria do hospital. Fizemos uma pactuação com o governador Reinaldo Azambuja no sentido de alocar o restante dos recursos como contrapartida do Estado e assim conseguimos viabilizar esse importante projeto para a área de saúde de Caarapó”, destacou.

O prefeito André Nezzi, que assinou a ordem de serviço junto com o secretário Geraldo Resende, falou da satisfação com que a comunidade de Caarapó assiste ao início das obras. Segundo ele, a reforma e ampliação do hospital era uma das edificações mais esperadas pela comunidade caarapoense.

“Em nome da população de Caarapó, agradecemos ao secretário Geraldo Resende, ao governador Reinaldo Azambuja, Câmara de vereadores, ex-prefeito Mário Valério, ao vice-prefeito Gordo da Tigre, aos diretores do hospital. Nossos agradecimentos, enfim, são direcionados a todos os que se empenharam para que esse desejo se tornasse realidade”, destacou Nezzi.

Na assinatura do contrato usaram da palavra, também, a presidente da Câmara, Marinalva de Souza Farias da Costa; o vice-prefeito Gordo da Tigre e o presidente do hospital, Mário Duran Leitão. Todos destacaram a importância da parceria do governo do Estado e o trabalho do secretário Geraldo Resende na luta pela conquista dos recursos.