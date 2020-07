Com alta evasão de vacinação, MS tem aumento no número de casos de Influenza

Já foram registrados oito óbitos no Estado - (Foto: Reprodução)

Os casos de Influenza no Estado aumentaram consideravelmente em comparação ao ano de 2019. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado na sexta-feira (3) pela Secretária Estadual de Saúde (SES), a quantidade de notificações registradas evoluiu a partir da 12º semana e continuou com os altos índices até a 27º, respectivamente um aumento entre os meses de março e julho.





Ainda segundo o boletim, Campo Grande possui o maior número de casos, 1.470 dentre os 3.523 confirmados em Mato Grosso do Sul. A Capital também lidera em volume de mortes com 5 no total, seguida de Corumbá (2) e Ponta Porã (1), todas apresentavam comorbidades.

A Campanha de Vacinação contra a Gripe, deste ano, precisou ser prorrogada até o final do mês de junho, uma vez que a participação da população não atingiu a meta esperada, principalmente no que diz respeito ao público prioritário que, segundo o Ministério da Saúde, dispõe de 28,3 milhões de pessoas que não receberam a vacina.