Com 69 pontos de imunização abertos, Dia D reforça importância da vacinação contra a Gripe

Aconteceu na manhã deste sábado (04) o lançamento do “Dia D” da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe, em solenidade realizada na praça Ary Coelho, onde está instalado o trailler da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU). Além do trailler, as salas de vacina das 68 unidades básicas e de saúde da família (UBS e UBSFs) estarão funcionando até às 16h45 e mais de 500 profissionais mobilizados para atender à população.

O secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, reforçou a necessidade das pessoas que fazem parte dos grupos elegíveis se imunizarem, uma vez que a vacina é uma das formas mais eficazes de prevenção e não havendo esta proteção estas pessoas estarão cada vez mais suscetiveís a adoecerem.

“É a oportunidade que estas pessoas têm de se prevenir. Por isso nós fazemos um apelo a todas as pessoas que pertencem aos chamados grupos de risco para que procurem uma unidade de saúde mais próxima e vacine. Somente desta forma será possível garantir que a gente não sofra com uma epidemia”, disse.

A aposentada Margarina de Almeida Salles, 68 anos, aproveitou a passagem pelo praça para se imunizar.

“Todo ano eu tomo a vacina, acho muito importante. Desde que eu comecei a tomar nunca mais tive uma gripe forte. Esse ano eu não consegui ir antes, mas sempre procuro ir logo no começo. Como estava andando aqui no Centro, fiquei sabendo que estavam vacinando e já coloquei a vacina em dia. Nós que já estamos velhos temos que se cuidar”, brincou.

A solenidade de abertura com a presença do secretario-adjunto Rogério Souto, do secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, vereadores Francisco Veterinário, Valdir Gomes, Fritz e Eduardo Cury, superintendentes, coordenadores e servidores da SESAU.

Baixa adesão

Do dia 10 de abril ao dia 3 de maio, 79.583 pessoas foram imunizadas em Campo Grande, o que representa 32,95% do público-alvo estimado em 241.515.

Até agora a maior cobertura está entre os idosos de 60 anos. Até agora 35.187 foram vacinados, o que representa 43,94% do público estimado.

Grupo de risco

Podem receber a dose da vacina indivíduos com 60 anos ou mais de idade; as puérperas (mulheres até 45 dias após o parto); os trabalhadores de saúde; os povos indígenas; os portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; e, os professores de escolas públicas e particulares; as crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias); as gestantes; e, os policiais civis, militares, bombeiros e membros ativos das Forças Armadas. Os adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e a população privada de liberdade, bom como os funcionários do sistema prisional serão imunizados em esquema de programado pela Sesau.

Para receber a dose, todos os públicos do grupo prioritário devem apresentar o Cartão Nacional de Saúde (CNS) e/ou número prontuário da rede de saúde de Campo Grande (Hygia); documento pessoal de identificação; e, a caderneta de vacinação (caso tenha).

Além dos documentos exigidos para todos, os profissionais de saúde devem apresentar a carteira de conselho ou holerite; as gestantes e puérperas: cartão da gestante, laudo médico ou exames com identificação; os indígenas: cadastro na SESAI; e os os policiais civis, militares, bombeiros e membros ativos das Forças Armadas: documentos comprobatórios que informe a condição de policial civil ou militar. O controle mais rigoroso para imunizar as pessoas do grupo de risco é para atender as recomendações do Ministério da Saúde, que não irá disponibilizar doses extras.

Site

Para facilitar o acesso às informações da Campanha, a Sesau disponibiliza um site específico disponível em www.campogrande.ms.gov.br/sesau e clicar em “Camp.Gripe” na barra de menus. Neste endereço, estão todas as informações sobre quem deve se vacinar, locais de vacinação e documentos que devem ser apresentados.

A doença

A gripe é uma doença respiratória causada pelo vírus influenza que é transmitida através do contato com secreções das vias respiratórias, eliminadas pela pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar e também por meio das mãos e objetos contaminados, quando entram em contato com a boca, olhos e nariz. A gripe provoca febre, dores no corpo e mal estar. Quem perceber esses sintomas deve procurar um posto de saúde.