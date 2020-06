Com 37 mortes até o momento, sobe para seis o número de óbitos por suspeita de dengue

No último boletim epidemiológico da dengue divulgado na última quinta-feira (28), indicou que existe uma alta incidência da doença em todos os 79 municípios de MS - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Em mais uma live realizada na manhã de hoje (1º) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), a secretária adjunta Crhistiane Mayome, alertou a população em relação ao aumento de dengue neste período de pandema em MS. Com 37 mortes confirmadas neste ano causada pela doença, este número pode aumentar, pois a Secretaria está investigando seis óbitos.

No último boletim epidemiológico da dengue divulgado na última quinta-feira (28), indicou que existe uma alta incidência da doença em todos os 79 municípios de MS. Até então, eram 1.407 casos de dengue, o que deu ao Estado a segunda posição no ranking nacional. Campo Grande está disparado em primeiro lugar no ranking com 12.569 casos, seguido de Ponta Porã com 4.682, Corumbá com 3.713, Três Lagoas com 3.664, Naviraí com 2.906 e Amambaí com 2.126.

São 37 óbitos, sendo 23 pacientes com comorbidades. Ao todo foram registradas oito mortes em janeiro, oito em fevereiro, 11 em março, seis em abril e quatro em maio. Sete foram em Campo Grande, quatro em Corumbá, três em Dourados e Naviraí, duas em Chapadão do Sul, Caarapó e Mundo Novo, e uma em Aquidauana, Bodoquena, Pedro Gomes, São Gabriel do Oeste, Costa Rica, Cassilândia, Paranaíba, Sidrolândia, Nova Andradina, Itaporã, Ponta Porã, Laguna Caarapã, Itaquiraí e Sete Quedas.

“A gente sabe que 80% dos focos estão dentro das residências. Eliminem os focos, porque sabemos que o mosquito está circulante em todo tipo de água que esteja em algum tipo de reservatórios, aproveitem que estão ficando mais em casa”, diz a secretária.