Colônia de Férias recebe unidade móvel do Hospital de Amor para atender mulheres da Chácara das Mansões

Os agendamentos dos procedimentos foram feitos na semana passada, e são esperadas mais de 100 mulheres durante toda a ação - Foto: ACICG

Atenta às necessidades da comunidade onde está inserida, a Colônia de Férias da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), recebe nos dias 15 e 16 de fevereiro, no bairro Chácara das Mansões, a carreta do Hospital de Amor, antes chamado Hospital de Câncer de Barretos, para atender as mulheres da região com exames de mamografia e coleta de preventivos. Os agendamentos dos procedimentos foram feitos na semana passada, e são esperadas mais de 100 mulheres durante toda a ação.

Os atendimentos serão realizados no dia 15, das 7h às 17h, e no dia 16, das 7h às 9h. A mamografia será realizada em pacientes de 40 a 69 anos, e o preventivo é voltado para mulheres de 25 a 64 anos. No dia da consulta é necessário levar RG, CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência. Àquelas que não possuírem o cartão do SUS poderão pedir orientações na unidade de saúde mais próxima, ou solicitá-lo na SESAU.

Magda Barbosa das Neves, enfermeira responsável pela unidade móvel do Hospital reforça o convite para que as mulheres da região se mobilizem em prol da prevenção. “Já temos 80 mamografias e 70 preventivos agendados somente para o primeiro dia da ação. Estamos levando a saúde até a porta dessas pacientes e esperamos que elas atendam o nosso chamado, porque a prevenção é a melhor cura”.

O presidente da Associação de Moradores do bairro Chácara das Mansões, Dijalma Pereira conta que a adesão aos agendamentos foi grande. “As moradoras do bairro estão contentes e ansiosas com a possibilidade de fazer esse check up. Fomos de casa em casa para realizar os agendamentos. Fizemos uma corrente do bem e as mulheres visitadas avisaram outros grupos, fazendo aumentar o número de pessoas interessadas. Esta é a primeira vez que esse tipo de atendimento acontece na região. A parceria com a ACICG, como está acontecendo com o Rota do Sabor, e agora com essa ação, está movimentando o bairro e trazendo mais investimento para a região”, afirma Pereira.





João Carlos Polidoro, presidente da ACICG acredita que a ação vai beneficiar a população de uma das regiões mais afastadas do Centro. “Essa parceria com o Hospital surgiu após um encontro promovido pela Associação Comercial, e estamos muito agradecidos por receber ajuda da entidade nessa empreitada de desenvolvimento da Chácara das Mansões. O bairro é composto por muitas propriedades rurais e, por ser um dos mais afastados do Centro dificulta a procura dos moradores por atendimento médico, especialmente em relação à prevenção. Nossa responsabilidade com a região é grande, pois além de abrigar a Colônia de Férias, queremos vê-la se desenvolver tanto quanto os demais bairros da área urbana”, contribui.

Hospital de Amor, anteriormente conhecido como Hospital de Câncer de Barretos é uma instituição de saúde filantrópica brasileira especializada no tratamento e prevenção de câncer com sede em Barretos, São Paulo. “O Hospital de Câncer de Barretos agora é o Hospital de Amor. Porque vencer o câncer é mais fácil quando estamos cercados de amor”.

Com informações do site: www.hcancerbarretos.com.br